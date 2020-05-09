شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة تعدى على قطعة أرض تابعة للوزارة فى حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع تطوير وحماية النيل، حملة لازالة تعدي على قطعة أرض تابعة لها داخل كردون مدينة حلوان وفى منطقه متميزة بشارع عمر بن عبد العزيز.

وأوضحت الوزارة أن المتعدى شرع فى إقامه منزل عليها وصب السملات وجاري تجهيز شدة الأعمدة الخشبيه لصبها، وعلى الفور تحركت الجهات التنفيذية بالاداره العامة لري حلوان بعمل محضر وقف أعمال وتم إخطار حي حلوان وتم الاتصال ليلا بمقاول التطهيرات لإرسال معدات وتنفيذ الازالة، وذلك فى ضوء تنفيذ الحملة القومية لإزالة التعديات على نهر النيل وكافة المجارى المائية التى اطلقتها وزارة الموارد المائية والرى فى 2015.

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أشارت الوزارة الى انه تم عمل قرار إزالة إداري من الاداره وتم التنسيق مع الجهات المعنية من محافظة القاهرة وقوات الأمن من قسم شرطه حلوان وتم تنفيذ الازالة.

الجدير بالذكر أن كافة أجهزة الوزارة تعمل على المتابعة اليومية للتعديات على أراضي ومنافع الرى وخاصة في الأماكن ذات قيمه استثمارية واتخاذ كافة الاجراءات القانونيه تجاهها.