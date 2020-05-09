شكرا لقرائتكم خبر عن كلية التمريض جامعة حلوان تقدم 10 نصائح لمرضى الكبد فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت كلية التمريض بجامعة حلوان فيديو جديد يتناول 10 نصائح لمرضى الكبد فى رمضان ، وذلك استكمالا للحملة التوعوية الصحية اون لاين التى تقدمها الكلية خلال شهر رمضان المبارك من خلال أساتذتها، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتورة صفاء صلاح من خلال تقديم مجموعة من النصائح التى تخدم صحة الفرد والمجتمع.

وتقوم بعرض هذه النصائح الدكتورة بدرية عبد الشهيد بكلية التمريض حيث أوضحت ضرورة التغذية السليمة لمرضى الكبد من خلال إلقاء الضوء على العديد من النصائح ومنها:

1- تعجيل الإفطار فور الآذان وتأخير السحور إلى ما قبل الامساك.

2- الحصول على وجبات غذائية متوازنة مع الاعتماد على الفيتامينات خصوصا مجموعه ب والمعادن والألياف الموجودة فى السلطة الخضراء والفواكه.

3- تقسيم الوجبات المتناولة ما بين الإفطار والسحور إلى وجبات عديدة وصغيرة الحجم (أربع وجبات).

4- تجنب الأغذية المعلبة واللحوم المصنعة والمخللات وكل ما هو محفوظ بالملح .

5- الحصول على وجبة سحور تحتوى على نشويات معقدة كالبليلة والبطاطا لاحتوائها على سكر معقد يتم تحويله الى جلوكوز يحافظ على السكر فى الدم وبالتالى يجنب المريض إجهاد الكبد.

6- الإقلال من العصائر والتمور لما تحتويه من كميات عالية من البوتاسيوم.

7- تجنب المصادر التى تحتوى على الكافيين مثل القهوة.

8- تجنب الاغذية الدسمة والمقليات والامتناع تماما والبعدعن الحلويات التى تحتوى على الدهون المشبعة واستبدالها بالفواكه.

9- عند الشعور بدوخة وزغللة وتعرق وعدم التركيز يجب كسر الصيام والإفطار فورا.

10 - يجب تناول الأدوية بشكل منتظم حسب مواعيد شهر رمضان التى يحددها الطبيب. وقدمت مثال غذائي نموذجي لمرضى الكبد في شهر رمضان يحتوى على :

الفطور ويتضمن على : 120غم من اللحم أو السمك أو الدجاج المشوى+ كوب أرز أو ثلاث حبات بطاطا مشوية صغيرة الحجم+ كوب سلطة + ملعقة صغيرة زيت. Advertisements وجبة خفيفة وتشمل على: كوب كاسترد او مهلبية + نصف كوب عصير برتقال طازج. وجبة خفيفة تحتوي على : شريحتين من الخبز الأسمر + كوب حليب خالى الدسم + كوب من سلطة الفواكه مع العسل. السحور ويتضمن : ثمرة فاكهة متوسطة ( تفاح أو برتقال) + شريحة خبز أسمر محمص + ملعقة كبيرة من العسل او مربى الفواكه + كوب من الشاى. وفي نهاية النصائح التوعوية أوضحت إمكانية صيام مرضى زراعة الكبد في شهر رمضان ولكن بعد مرور عام من الزراعة وبعد الرجوع الى الطبيب المعالج، موضحة فائدة الصيام للمرضى الذين يعانون من وجود دهون على الكبد حيث أن الصيام يساعدهم على تقليل تناول الدهون الموجودة على الكبد بشرط الحصول على نظام غذائي متوازن

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