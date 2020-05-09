شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيبا مصريا بالكويت توفى متأثرا بمضاعفات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى الشهيد الدكتور طارق حسين مخيمر، طبيب الأنف والأذن والحنجرة، والذي كان يعمل بمستشفى زين بدولة الكويت، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، سائلين المولي سبحانه أن يتغمده في رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفى أول طبيب مصرى فى الكويت، الجمعة، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونعى وزير الصحة الكويتى الشيخ باسل الصباح - فى تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- الطبيب المصرى قائلا،: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أعزى نفسى وكل الزملاء بوفاة الأخ الدكتور طارق حسين مخيمر، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة فى مستشفى زين متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد. رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

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من ناحية أخرى، كان قد أعلن الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، وفاة الدكتور محمود الهنداوى، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب جامعة الأزهر بنات، مدير مستشفى الزهراء الجامعى سابقا، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، قائلا: شهيد جديد من الأطباء فى مواجهة الوباء، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك.

يذكر أنه بوفاة الدكتور محمود الهنداوى، يصل إجمالى حالات الوفاة بين صفوف الأطباء البشريين، بسبب الإصابة بكورونا إلى 8 أطباء.

وأشار أمين عام النقابة العامة للأطباء، إلى إن النقابة ليس لديها حصر دقيق بأعداد الأطباء المصابين بفيروس كورونا، إلا أنه حسب آخر إحصائيات وصلت من النقابات الفرعية بالمحافظات، بلغ عدد الإصابات 90 طبيبا بشريا مصابا، لافتا إلى أن العدد مرشح للزيادة، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية كان لها تقرير يوم 13 إبريل، أوضحت فيه أن عدد الاصابات في الفرق الطبية 13٪ من عدد الاصابات داخل مصر.