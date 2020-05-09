شكرا لقرائتكم خبر عن الاستئناف: إعفاء القضاة المقيمين بالمحافظات البعيدة من حضور الجلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة إعفاء القضاة الذين يقيمون فى محافظات بعيدة عن القاهرة من حضور الجلسات ، وذلك لاعتبارات تتعلق بالظروف الحالية والإجراءات المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد ، والتى من بينها عدم عودة وسائل المواصلات لطبيعتها المعتادة.

وفى القرار الذى حمل رقم 154 لسنة 2020 والمتضمن عودة العمل ومباشرتها بالدوائر (مدني - تعويضات - إيجارات - عمال - تجاري) لعملها، اعتبارا من الأسبوع الثاني من شهر مايو ، ذكر أن يعفى بعض المستشارين من الحضور لاعتبارات تتعلق بإقامتهم في محافظات نائية وعدم عودة وسائل المواصلات لطبيعتها المعتادة حتى الآن.

وأصدر المستشار بدرى عبد الفتاح عدة قرارات مؤخرا بعودة العمل فى دوائر المحكمة بشكل تدريجى تمهيدا لعودتها بالكامل ، لكنه اقتصر تنفيذ القرارات خلال شهر مايو لحين صدور قرارات أخرى ، وطبقا لما يستجد من أمور.

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وتوقف العمل بالمحاكم منذ شهر ونصف الشهر، ومنذ أسبوع عاد العمل بالمحاكم تدريجيا مع بداية شهر مايو، بعد أن أعلنت المحاكم باختلاف أنواعها عودتها للعمل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الدوائر التابعة لمحكمة استئناف القاهرة العودة منذ بداية شهر مايو ، حيث بدأت الدوائر الجنائية العمل الأحد الماضى، اقتصر العمل بها على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام، واستئناف العمل بهذه الدوائر بسبب تراكم القضايا أمامها خلال الشهر والنصف شهر الماضى التى كانت تؤجل فيها القضايا إداريا، فوفق محكمة استئناف القاهرة بلغ عدد القضايا الجنائية التى تم تأجيلها إداريا خلال الفترة الماضية منذ القرار الصادر بالتأجيل أكثر من 8 آلاف جناية.

وأيضا من أسباب عودة العمل بهذه الدوائر اليوم ، كما ذكرت محكمة استئناف القاهرة ، وجود عدد غير قليل من تلك القضايا محبوس على ذمتها عدد من المتهمين، لذلك وحرصًا على حقوق الإنسان سواء كان حرا خارج قيود السجن أو داخل السجون، فالأمر يتطلب أن تقوم الدوائر الجنائية بواجبها القانونى والوطنى فى هذا الصدد مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة ولصالح العمل. وتقوم هذه الدوائر بالنطق بالأحكام فى القضايا التى تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا الهامة ، منها قضايا الإعدام والإحالة للمفتي.

دوائر نقض الجنح وطلبات رجال القضاء باشرت عملها ايضا من الأحد الماضى، وفقا للقرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، حيث أن هذه القضايا لا تتطلب حضور جمهور ، بالتالى لن تكون هناك فرصة لزحام أو تكدس ، ونظرا لتراكم القضايا أمام دوائر نقض الجنح فإنها تبدأ من اليوم مباشرة عملها ، حيث بلغت الطعون أمامها 60 ألف طعن.