شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: محطة مياه كفر شكر تدخل الخدمة منتصف العام المقبل لخدمة 225ألف نسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته التى قام بها اليوم إلى محافظة القليوبية، الأعمال الإنشائية لمحطة مياه المنشأة الكبرى، بكفر شكر.

ورافقه خلال الجولة الدكتور محمدعبد العاطى، وزير الموارد المالية والرى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

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واستمع رئيس الوزراء، خلال جولته، فى أرجاء المحطة الى شرح من وزير الإسكان، أشار خلاله الى ان الطاقة التصميمية للمحطة تصل إلى 45الف م3/يوم، بتكلفة تقديرية تبلغ 220 مليون جنيه، ومن المتوقع ان يتم الإنتهاء من كافة الاعمال الخاصة بالمحطة ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل 2021، وذلك لخدمة نحو 225 الف نسمة من اهالى مركز كفر شكر.

وأشاد رئيس الوزراء بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتم تطبيقها فى إطار التعامل مع ازمة فيروس "كورونا" المستجد، مؤكداً على اهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء من مختلف الاعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة فى اقرب وقت.

وأكد أن المشروعات الخدمية، خاصة مشروعات البنية الأساسية، تأتى على أجندة الاهتمامات، ولذا يجب ألا يتأخر العمل بها.