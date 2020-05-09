شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء ناعية نائب مدير إدارة منيا القمح: الشهيد التاسع بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي الشهيد التاسع الطبيب، الدكتور أحمد عزت دراز، نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية للطب الوقائى، والذي وافته المنيه إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء عمله.

وقالت النقابة، فى بيان، أن الدكتور أحمد عزت دراز لم يتوان عن أداء واجبه رغم كبر سنه واصابته بعدد من الأمراض المزمنة، وتواجد في الخطوط الأولي لمكافحة الوباء، وبذلك يصبح الشهيد التاسع من الأطباء، رحم الله الشهيد واسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان، وحفظ جميع أعضاء الفريق الصحي في الصفوف الأمامية.

من ناحية أخرى، كان قد قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة ليس لديها حصر دقيق بأعداد الأطباء المصابين بفيروس كورونا، إلا أنه حسب آخر إحصائيات وصلت من النقابات الفرعية بالمحافظات، بلغ عدد الإصابات 90 طبيبا بشريا مصابا، لافتا إلى أن العدد مرشح للزيادة، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية كان لها تقرير يوم 13 ابريل 2020، أوضحت فيه أن عدد الاصابات في الفرق الطبية 13٪ من عدد الاصابات داخل مصر.

كانت قد قالت النقابة العامة للأطباء، إنها خاطبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لمطالبها بتفعيل تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية الإدارية الخاصة بالطواقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل والحجر الصحى لحمايتهم من التعرض للعدوى، نظرا للأخطار التى تتعرض لها الطواقم الطبية فى مواجهتها لوباء كورونا، وإصابة العديد منهم، وهم خط الدفاع الأول للمجتمع كله، ومن واقع ملاحظات الأطباء العاملين بمستشفيات العزل والحجر الصحى.

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وأوضحت النقابة، أن تلك الإجراءات مطبقة بالفعل ببعض الجهات وغير مطبقة بجهات أخرى، والتى من أهمها مراعاة معايير مكافحة العدوى عند استخدام مكيفات الهواء المركزية، بحيث لا ينتقل الهواء من الأماكن الملوثة إلى المناطق النظيفة، والتأكيد على إستثناء عدة فئات من العمل بمستشفيات العزل أو الحجر الصحى، هم: "من يزيد عمره عن خمسين عام، أصحاب الأمراض المزمنة مثل ( سكرى - ضغط - ربو - أمراض القلب - أمراض مناعة)، السيدات الحوامل، الأمهات لأطفال أقل من 12 عاما.