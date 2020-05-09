شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشروق يطالب المخالفين بمشروع دار مصر إعادة الشىء إلى أصله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، مرتكبي المخالفات بكومباوند مشروع "دار مصر" بسرعة تصحيح الوضع وإعادة الشيء لأصله، تفاديا لفرض غرامات وإيقاف التعامل على الوحدة المخالفة وذلك بهدف الحفاظ على النسق المعماري للمشروع .

وأشار المهندس عبد الرءوف إلى أنه نظراً لما تلاحظ من قيام بعض المخصص لهم وحدات سكنية بكمبوند "دار مصر" بمخالفة الإشتراطات والضوابط الخاصة بالواجهة المعمارية، وحرصا من الجهاز على الثروة العقارية، فقد تم الانتهاء من حصر كافة المخالفات بالكومباوند والتي تمثلت في تنفيذ تندة وحديد حماية مخالف للتصميم المعتمد، ووجود أغراض خارج حدود الوحدة، وتعد على مساحة زائدة بالحدائق عن حدود حق الانتفاع، وتثبيت أطباق إستقبال إشارة القمر الصناعى على الأسطح، وهو ما تسبب فى إتلاف العزل، وكذا مد کابل إستقبال الإشارة على واجهات العمارات وغير ذلك.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق أنه تقرر منح مهلة لأصحاب المخالفات حتى غد الأحد، وسبق الإعلان عن ذلك، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعلى أصحاب المخالفات السابق ذكرها إزالة مخالفاتهم وعودة الشيء إلى أصله.

كان المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، قد اكد انه تم رصد حالة فردية لبناء عشوائى بدون ترخيص، بالمناطق المضافة للمدينة، والتى تقع بالاتجاه الغربى للدائرى الأوسطى (جمعية السلام)، حيث إستغل حائزو قطعة الأرض الظروف الإستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، لمحاولة البناء المخالف .

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى أن لجنة الإزالة الفورية، بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، تمكنت من إيقاف الأعمال مع إزالة الشدة الخشبية فى مهدها، ومصادرة حديد التسليح والأسمنت بداخل موقع المبانى، بجانب تحرير محضر المخالفة اللازم.

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كما حذر رئيس الجهاز، مرتكبي المخالفات، من تنفيذ أعمال مخالفة، حيث سيتم التصدى بكل حزم وقوة للمخالفات البنائية، ولن يتم التهاون مع أى مخالفة، بهدف الحفاظ على النسق المعمارى لمدينة الشروق.

كان المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، قد أكد أنه تم التحفظ على 6 معدات ثقيلة قبل الشروع فى الاستخدام لبناء مخالف بالمدينة، واستغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا، موضحاً أنه تم رصد أعمال بناء جارية فى مهدها بدور السطح بأحد القطع السكنية بالمجاورة الأولى الحى الأول شرق بغرض تحويلها لدور سكنى.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطى أنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تمكنت لجنة الإزالة المشكلة بعضوية كل من مسئولى الجهاز وشرطة التعمير وشرطة المرافق، من التحفظ على المعدات، فضلا عن إيقاف الأعمال المخالفة.

وأوضح رئيس الجهاز أن المعدات المتحفظ عليها تضمنت (5) خلاطات خرسانية ومضخة، وذلك بغرض استخدامها فى أعمال بناء مخالفة لقيود الارتفاع بالمدينة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مالكى المعدات بجانب إزالة الشدة الخشبية وتحرير محضر المخالفة اللازم، مؤكداً استكمال حملات التصدى للبناء المخالف من مستغلى تعامل الدولة مع تداعيات مواجهة انتشار فيروس كورونا.