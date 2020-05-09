شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يؤيدون تغليظ عقوبة الغش الإلكترونى فى الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع آراء قرائه حول تغليظ عقوبة الغش الإلكترونى لعدم إفساد تجربة الامتحانات أون لاينفى سؤال بعنوان: هل تؤيد تغليظ عقوبة الغش الإلكترونى لعدم إفساد تجربة الامتحانات أون لاين؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة :80 % أجابوا بنعم معلنين تأييدهم لتعليظ عقوبة الغش الألكترونى لعدم إفساد تجربة الامتحانات أون.

فى حين أجاب 20% فقط من المشاركين فى بالاستطلاع بـ" لا" معلنين رفضهم للأمر.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب، قد حذرو من ظاهرة الغش الإلكترونى، بالصف الأول والثانى الثانوى، حيث يؤدى الطلاب اختبارات نهاية الترم الثانى بعد توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن هذه الظاهرة تؤثر على المنظومة التعليمية.

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وفى هذا الإطار، تقدم النائب طارق متولى، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ظاهرة الغش الإلكتروني، وكيفية مواجهتها في الفترة المقبلة، وأنها تمثل خطورة على المنظومة التعليمية، وقد تؤثر على النظام التعليمي بشكل عام.



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وأوضح عضو مجلس النواب، أنه كان حريص على متابعة امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى، خاصة وان التجربة وليدة، وفكرة جديدة ناتجة عن الظروف الراهنة، متابعا:" سألت إحدى الطالبات عن الامتحان قالت لى كنا قاعدين مع بعض بنحل الامتحان من على جوجل"، مؤكدا أن هناك الكثير من هذه على مستوى الجمهورية، مما يستوجب إعادة النظر في هذه التجربة الوليدة.