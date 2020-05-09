رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد تنفيذ الطرق بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة أعمال الطرق بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمجاورة(٣٣) بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، حيث يتم تنفيذ طبقة الأسفلت الرابطة لعملية تنفيذ عدد(٤٤) عمارة بإجمالي (١٠٥٦) وحدة سكنية بالمشروع.

وشدد رئيس الجهاز علي الشركات المنفذة للمشروع، ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لحماية المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع من الإصابة بالفيروس.

وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة اليومية للأعمال الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة، وحرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي تنفيذ خطة الدولة الشاملة والانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة.

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كان المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة،قد تفقد أعمال الزراعة وتنسيق الموقع لعدد(٢٧) عمارة بمشروع سكن مصر غرب جامعة دمياط.

وطالب المهندس محمد رجب، مسئولي الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبالمواصفات المطلوبة، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل، وكذا الانتهاء من أعمال المرافق، وجارٍ تنفيذ أعمال الإنارة للمشروع، حتي تكون الوحدات جاهزة للتسليم للحاجزين.

وشدد رئيس الجهاز علي جميع الشركات المنفذة الالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالموقع، موضحا أن ذلك يأتى فى إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي تتفيذ خطة الدولة الشاملة فى الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها فى توقيتات محددة.