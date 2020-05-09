شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يعلن عن تنظيم مسابقات ثقافية وفنية لطلاب جامعة القاهرة On line والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مسابقات أون لاين للطلاب في المجالات الفنية والثقافية المختلفة بجوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل مجال من مجالات المسابقة، وذلك بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم.

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، فى بيان صادر عن الجامعة منذ قليل ، أن مسابقات النشاط الفني تشمل مجالات الغناء الفردي، والعزف الفردي، والفن التشكيلي الذي يتضمن تصميم ملصق إعلاني للتوعية بفيروس كورونا أو تصميم كاريكاتير يعبر عما تمر به البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مسابقات المجالات الثقافية تشمل الشعر (الفصحى والعامية)، والقصة القصيرة، والمقال والبحث العلمي، ويكون الشعر حول موضوع حر لاتقل القصيدة عن 20 بيتًا ولا تزيد على 40 بيتًا في الشعر العمودي ولا تزيد عن 50 سطرًا في شعر التفعيلة، مضيفًا أن القصة القصيرة تكون حول موضوع حر ، والمقال يكون حول الإعلام وإشاعة الأمل، وتدور موضوعات البحث العلمي حول "الفيروسات المستجدة التي تصيب الإنسان - الأزمة والحل".

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وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى قيام الجامعة بتخصيص جوائز مالية للطلاب الفائزين بالمراكز الثلاث في كل مجال، حيث يحصل الطالب الفائز بالمركز الأول على مكافأة مالية قدرها 2000 جنيه، والطالب الفائز بالمركز الثاني مبلغ 1500 جنيه والطالب الفائز بالمركز الثالث 1000 جنيه.

ومن جانبها قالت الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة حددت عدة شروط عامة للاشتراك في المسابقات المطروحة تتمثل في كتابة الأعمال على الكمبيوتر، وضرورة سلامة اللغة والبناء في الأعمال الأدبية والبحث العلمي، مؤكدة أن آخر موعد لإستلام الأعمال يوم اخر شهر رمضان 2020 على الإيميل التالي: [email protected]