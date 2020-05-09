شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال أعمال المرافق لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى بمدينة العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه جار استكمال تنفيذ أعمال المرافق بقطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالحى السكني الـ١٥ بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح المهندس خالد شاهين، فى تصريحات صحفية ، أنه يجري حاليا تنفيذ اعمال الطرق من طبقتي "السن - الأسفلت" بالحى السكني الـ15 وربطه بالطرق الرئيسية بالمدينة، وذلك تنفيذا للخطة التى يتبعها جهاز المدينة لسرعة الانتهاء من كافة اعمال المرافق بمناطق أراضى الاسكان الاجتماعى، وفى إطار تسليم قطع الأراضى للفائزين بها في التوقيتات المحددة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بكافة المشروعات، ولا سيما مشروعات الاسكان والبنية الأساسية بالمدن الجديدة، مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية لحماية العاملين بتلك المشروعات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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كان المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، قد أكد إنه تم الانتهاء من 3500 وحدة سكانية بحي الأندلس، موضحا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا، بمشروع الإسكان الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا و تأمين العاملين بهذه المشاريع القومية دخل مواقع العمل.

جاء ذلك خلال قيام المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، و المهندس خالد شاهين رئيس الجهاز، و مسؤلي الجهاز ،مشروع الإسكان الإجتماعي بحي الأندلس، الذي يحتوي على 12 الف وحده سكنية، تم الانتهاء من عدد 3500 وحده سكنية حتى خطه الاسكان الاجتماعي بالمدينة 30 /3/ 2020

و تم التشديد على الالتزام بخطط الإسكان الإجتماعي خلال العام وتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقرره دون تاخير بالإضافة الى الانتهاء من تنفيذ المباني الخدمية بحي الأندلس لكي تكتمل وتعمل الخدمات فور استلام المواطن وحدته.