شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تقدم روشتة لمزارعى الرمان لزيادة الإنتاج والصادرات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددًا من الإرشادات الفنية والتوصيات التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، حول طرق الرى والتسميد لمحصول الرمان لزيادة الإنتاج والتصدير.

أهم العمليات:

1- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم وعدم المغالاة فى الرى أو التعطيش والرى فى الصباح الباكر أو آخر اليوم مع مراعاة الظروف الجوية.

2- التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة.

3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط فى الحدائق التى تروى بالتنقيط.

التسميد: -

فى حالة الرى بالتنقيط:

الرية الأولى: 2كجم سلفات نشادر.

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الرية الثانية: 3كجم سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك.

الرية الثالثة: 2كجم نترات كالسيوم.

الرية الرابعة: 2لتر حامض هيوميك.

التسميد الورقى: يتم الرش ب 200جم حديد مخلبي+ 200جم زنك مخلبي+ 200جم منجنيز مخلبي+ 100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 300جم استيمافول لكل 600 لتر ماء وتكرر بعد شهر.

الرى:

يتم تقسيم الرى إلى 3 دفعات فى الأسبوع بمعدل 1 ساعة فى الرية (3 ساعات ري) على أن يكون الرى بالنظام الأتى ( 20 دقيقة رى بدون تسميد +20دقيقة رى بتسميد +10دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة).

كان قطاع الإرشاد الزراعى، أكد أنه يقوم بالتوسع فى منظومة التحول الرقمى، ودعم المزارعين من خلالها، وخاصة مع قلة عدد المرشدين الزراعين، بحيث يتم توصيل المعلومة الإرشادية للمزارعين من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة، بصورة مبسطة، ويقوم بتطبيقها على محصوله، لضمان الحصول على إنتاجية عالية، وحماية المحصول من أية إصابات.

وأوضح قطاع الإرشاد الزراعى، أنه يتم تعميم تلك التوصيات والمواد المصورة، على كافة مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى، ومديرى عموم الإرشاد الزراعى والمكافحة، بكافة المحافظات، ومديرى المحطات البحثية، بحيث يتم تعميمها على مستوى المحافظة والمركز والإدارة، وكافة الجمعيات الزراعية، والقادة الريفيين لضمان وصولها إلى كافة المزارعين.