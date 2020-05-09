شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة استئناف القاهرة : العمل يسير بشكل طبيعى دون معوقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر أسبوع على بدء العمل بعدد من دوائر محكمة استئناف القاهرة ، والتى استأنفت الجلسات الأحد الماضى ، وذلك بقرار من رئيس المحكمة المستشار بدرى عبد الفتاح ، مع وضع عدد من الضوابط و التدابير الإحترازية لمنع التكدس والإزدحام.

وحول سير العمل خلال هذا الأسبوع قال المستشار محمد سيف عضو المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة ، إن العمل يسير بصورة طبيعية دون وجود مشاكل أو معوقات، واشار فى تصريح لـ ”الخليج 365” ، إلى ان الدوائر التى بدأت عملها الأسبوع الماضى هى الدوائر الجنائية ، و دوائر شئون الأسرة ، ونقض الجنح وطلبات رجال القضاء.

واتخذت المحكمة عدد من التدابير اللازمة والاحتياطات مع عودة العمل بالمحاكم وللوقاية من فيروس كورونا المستجد من بينها ، تعقيم المحاكم بشكل مستمر ، و عدم حضور الجمهور للمحاكمات فى الدوائر الجنائية، واقتصار الحضور على المتهم والمحامى، دون عائلة أو أقارب المتهم، واقتصار العمل بالدوائر الجنائية على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام ، وايضا النظر في أوامر تجديد الحبس سواء في استمرار الحبس أو إخلاء سبيل المتهمين، طبقا لظروف وملابسات كل دعوى دون حضور المتهمين من محبسهم، واستمرار العمل بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بصدد حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس والازدحام.

كما تقرر عودة العمل بالدوائر التى لا تتطلب حضور، وتعقد جلساتها بغرفة المشورة، وهى دوائر نقض الجنح وطلبات رجال القضاء.

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وأكد المستشار محمد سيف ، أنه طبقا لقرار رئيس المحكمة ، فإن الدوائر الجنائية تعمل يومين فقط فى الأسبوع ، للنطق بالأحكام فى القضايا التى كانت محجوزة للحكم ، إضافة إنه فى حال وجود قضية يمكن أن تنتهى من جلسة واحدة تنظرها، مشيرا إلى انه بالطبع سيتم تعقيم قاعات المحاكم ، والحضور لن يكون متاح إلا للمتهم والمحامى ولن يسمح لأحد من عائلة المتهم بالحضور كما كان يحدث من قبل.

وتابع عضو المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة ، كما إنه تم تشكيل دوائر خاصة لتجديد الحبس فقط ، منها فى القاهرة الجديدة وشمال القاهرة بالعباسية ، وباقى المأموريات لمحكمة الاستئناف ، وهذه الدوائر بخلاف الدوائر الجنائية الأخرى.

وعن دوائر الاسرة قال ، إنها ستقوم بالنطق بالحكم ، فى القضايا التى أجلتها الشهر الماضى خلال فترة تأجيل القضايا إداريا. وتابع المستشار سيف حول دوائر طعون نقض الجنح ، إنها لا تتطلب حضور جمهور مثل الدوائر التجارية والمدنية ، وهناك كثير من الطعون منها تنتهى فى غرفة المشورة ، بالتالى لن يكون هناك زحام أو تكدس ، مشيرا إلى أن هذه الدوائر أمامها 60 ألف طعن ، واستمرار تأجيل القضايا إداريا سيؤدى لتراكم القضايا.

وعن دوائر طلبات رجال القضاء ، أيضا لا تتطلب حضور ، لذلك ولصالح العمل كان لابد من عودة العمل بهذه الدوائر.