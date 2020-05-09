شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى العجمى للحجر الصحى تستقبل أول مولود لأم مصابة بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى، عن أول عملية ولادة بمستشفى الحجر الصحى بالإسكندرية، لإحدى المريضات المحتجزات بالمستشفى للعلاج من فيروس كورونا.

وتقدمت مدير المستشفى بالشكر للفريق الطبى دكتور وليد مختار استشارى التخدير، دكتور محمد سعيد محمد اخصائي نساء وتوليد،دكتور محمد أمين حامد اخصائي نساء وتوليد،و فريق التمريض محمد ابراهيم، محرم حشيش ،إبراهيم وردة.

وأكدت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، خروج 3 حالات جديدة تماثلت للشفاء اليوم، ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 97 حالة، فيما تم تحويل 286 حالة متعافية لقضاء فترة النقاهة بالمدينة الشبابية فى "أبو قير" .

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن جميع فرق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحريصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى معالجة المصابين، مضيفة: "نشعر بسعادة كبرى عند تماثل إحدى الحالات للشفاء وخروجها بعد التعافى"، متابعة أنه تم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية ضمن مستشفيات العزل بالجمهورية تحت رعاية وزارة الصحة، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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وكشفت عن الأجواء الرمضانية داخل المستشفى، حيث تم توزيع فوانيس على الاطفال المحتجرين بالعزل الصحى ،فيما يحرص الطاقم الطبى على تناول الافطار فرادى و دون تجمعات ،وقالت :" نعتبر أنفسنا جنود للوطن و انا فى المستشفى منذ 65 يوما متواصلة و مستمرين لحين إنتهاء الغمة ".

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن مستشفى العزل بالإسكندرية، تقوم بدور بطولى لمواجهة فيروس كورونا.

وأشاد محافظ الإسكندرية بالدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية ووزارة الصحة المصرية فى السيطرة على الفيروس، حيث تعد مصر من أفضل الدول فى معدلات الشفاء ونسب الاصابة به، وذلك بفضل مجهودات الدولة ووزارة الصحة والاستعداد والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن، وحملات التوعية التى أطلقتها جميع أجهزة الدولة للتوعية بطرق الوقاية من هذا الفيروس.