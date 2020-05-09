شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة شمالا والعظمى بالقاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم السبت، انخفاض فى درجات الحرارة ، حيث توقعت هيئة الأرصاد شبورة صباحا وطقس غائم جزئى معتدل على القاهرة والوجه البحرى، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح تنشط غربا.

كما توقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس مائل للحرارة وشبورة صباحا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس حار مشمس والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد والرياح نشطة، و على جنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.

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وشهد أمس الجمعة، ارتفاع فى الحرارة، حيث ساد طقس غائم جزئى على القاهرة والوجه البحرى مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحرى والطقس حار، فيما شهد السواحل الشمالية طقس غائم وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل على السواحل الشمالية.

كما شهد شمال الصعيد طقس مشمس وحار ، فيما شهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، وليلا توقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد والرياح نشطة، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.