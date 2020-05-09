شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق "القتل الرحيم" على سادس قط يصاب بكورونا بعد وفاة صاحبه بسبب الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مأساة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اضطر أطباء إلى تطبيق "القتل الرحيم" على قط مصاب بالمرض فى إسبانيا، بعد أن توفى صاحبه جراء الإصابة بالفيروس التاجى أيضًا.

وذكرت صحيفة "لا فانجارديا" الإسبانية، أنه يعتقد أن القط أصيب بعدوى الفيروس عن طريق عائلته فى كتالونيا، وهذا أول قط مصاب بفيروس كورونا فى إسبانيا، والسادس على مستوى العالم، وكشفت الصحيفة الإسبانية أن مالك القط توفى، نتيجة إصابته بمرض "كوفيد 19" الذى يسببه فيروس كورونا.

وبعدما لاحظت العائلة الإسبانية، أن الهر البالغ من العمر (4 سنوات) يعانى من صعوبة فى التنفس، نقلته إلى مستشفى بيطرى، واكتشف فريق المستشفى أن القط يعانى قصورا فى القلب وارتفاعا فى درجة الحرارة وصل إلى 38 درجة مئوية، كما انخفضت مستويات الصفائح الدموية لديه، مما يعنى أن دمه لم يكن قادرا على التجلط بشكل صحيح.

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وبعدما تبين أن تعافيه غير مرجح، نفذ فيه ما يعرف بـ"القتل الرحيم"، واشتبه أحد الأطباء البيطريين هناك بأن القط ربما يعانى من أعراض فيروس كورونا، فأخضعه للفحص لتبين أن الهر فعلا مصاب بالفيروس، وبحسب الباحث فى مركز دراسات صحة الحيوان فى إسبانيا، خواكيم سيجاليس، فإن إصابة القط بالفيروس "ضحية جانبية للمرض الذى أصاب الإنسان".

ورأى المركز أن فرص انتقال عدوى كورونا من القطط إلى الإنسان غير معروفة حتى الآن، إلا أن دراسة صينية أجريت على أكثر من 100 قط فى ووهان، مهد الفيروس، خلصت إلى أن الحيوانات الأليفة معرضة للإصابة بالفيروس، فيما لم تذكر منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبى للوقاية من الأمراض أن الحيوانات الأليفة يمكنها نقل عدوى كورونا أو الإصابة بها، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.