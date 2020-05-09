أمريكا تسجل 1635حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة وارتفاع الحصيلة لـ 78616

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جامعة جونز هوبكنز عن إحصاءات جديدة لحالات الوفاة في الولايات المتحدة، حيث رصدت 1635 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 78.616 حالة.
وأمس وضع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، توقعا جديدا لحصيلة وفيات كورونا، فى وقت تأكدت فيه إصابة شخص قريب من الرئيس بالفيروس.
وقال ترامب فى كلمة له أمام أعضاء الكونجرس الجمهوريين، "قد يبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة 95 ألفا أو أكثر".
من جهة أخرى .. أصيب مساعد لمايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، بفيروس كورونا، ليصبح ثانى شخص فى مجمع البيت الأبيض تثبت إصابته بالفيروس هذا الأسبوع.
وكان مسؤولو البيت الأبيض أكدوا أن عضوا من أفراد الجيش الذين يخدمون كحرس للرئيس دونالد ترامب ثبتت إصابته بالفيروس.
وتعد إصابة الحرس أول واقعة معروفة لشخص قريب من الرئيس يصاب بكورونا بعد أن ثبتت إصابة عدة أشخاص كانوا حاضرين فى نادى فلوريدا الخاص به بـ "كوفيد- 19" فى بداية مارس. وثبتت إصابته الأربعاء.
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