شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد اليوم عددا من المشروعات بمحافظة القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، محافظة القليوبية، ويتفقد خلال الزيارة عددا من مشروعات المحافظة والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لميكنة وانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف المتعلق بالتعاقدات وتدبيرالأجهزة والمعدات اللازمة لعمل مختلف الجهات الحكومية داخل العاصمة الادارية، وكذا الموقف الخاص بالتطبيقات وميكنة أعمال تلك الجهات، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى أن التطبيقات المشتركة بين الجهات الحكومية المنتقلة للعاصمة الادارية فى مرحلتها الأولى تتضمن البوابة الرئيسية لمنصة العمل الحكومي الموحد لموظفي الدولة، وتطبيق إدارة الموارد البشرية، وتطبيق متابعة القرارات والتكليفات، وتطبيق إدارة الوثائق والمحتوى، وتطبيق الأرشيف الإلكتروني.

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وأنه جار العمل على الانتهاء من تنفيذ التطبيقات الخاصة بالمرحلة الثانية، والتى تتضمن تطبيق إدارة ومتابعة المشروعات، وتطبيق التعاقدات الحكومية والمشتريات، فضلاً عن التكامل والربط مع التطبيقات المالية المنفذة بواسطة وزارة المالية.