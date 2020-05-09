شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الأول الثانوى يبدأون امتحان اللغة الثانية إلكترونيا من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قبل قليل طلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من المنزل، إلكترونيا على التابلت، حيث يمتد الامتحان من التاسعة صباحا حتى 3 عصرا تؤدى المجموعة الأولى من الطلاب امتحانات حتى 12 ظهرا، والمجموعة الثانية من 12 ظهرا حتى 3 عصرا، وتمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان من خلال الرابط التالى

https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الاختبار علي مجموعتين، في المجموعة الأولى (من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا) و المجموعة الثانية التى تبدأ من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا، حيث تستهدف الوزارة قرابة 573 ألف طالب وطالبة فى الصف الأول الثانوى فى الامتحان الإلكترونية.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه منذ بدء امتحانات نهاية الترم الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى، تم رصد قيام بعض الطلاب بالغش من خلال الواتس وصفحات الفيس، وأيضا تصوير أسئلة الامتحان الإلكترونى ورفعها على صفحات الغش، حيث أكدت الوزارة أن جميع الحالات سيتم معاقبتها وفقا للقانون.

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل من اجتهد بنفسه سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشتري بحثًا أو شارك فى الغش الجماعي سيدخل امتحانات الدور الثانى لأن التربية قبل التعليم، متابعا: "نحن معكم علي التليجرام كما أننا معكم علي الفيس والواتس".