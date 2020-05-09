صحف القاهرة تبرز اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية لبحث مستقبل الاقتصاد ما بعد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

اهتمت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت، باجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة دكتور مصطفى مدبولي؛ لبحث مستقبل الاقتصاد ما بعد فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المحلي.

وسلطت الصحف الضوء على اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزي ووزراء الكهرباء والبترول والتخطيط والتعاون الدولي والمالية وقطاع الأعمال ووزير التجارة والصناعة.

وأوضح نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء - في بيان- أن اللجنة استعرضت مستقبل الاقتصاد المصري ما بعد كورونا وما يفرضه هذا الوضع من فرص وتحديات وتم الاتفاق علي تشكيل مجموعات عمل فرعية لوضع برامج تنفيذية محددة يتم العمل على تطبيقها خلال الفترة القادمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن الاجتماع تطرق إلى توجيهات رئيس الجمهورية بقيام البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك بالتفاوض مع العملاء الذين يخضعون للحجز الضريبي، والذين يبلغ عددهم 93 ألف عميل؛ وذلك للوصول إلى تسوية حول إجمالي المبالغ المستحقة عليهم.

كما اهتمت الصحف بقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بالسماح لنحو 450 ألف طالب وطالبة من الباقين للإعادة أو المحولين بمواد من سنوات سابقة والمقيدين من الخارج، بأداء الامتحانات بنظام البحوث وعدم تأجيلها كما كان مقررا من قبل لحين انتهاء تعليق الدراسة.

وتبدأ الجامعات من اليوم وحتى نهاية شهر مايو الحالي في رفع نماذج الامتحانات لطلاب سنوات النقل على المنصة الإلكترونية على أن يستمر تلقي البحوث لمدة ثلاثة أسابيع.

وفي الشأن المحلي أيضا ركزت الصحف على بدء صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا بعد غد الإثنين ويستمر حتى 18 مايو الحالي، حيث يتم الصرف من منافذ البريد بكارت مسبوق الدفع مربوطا على حساب مفتوح لكل من المستحقين بالإضافة إلى فروع بنك التنميه والائتمان الزراعي في بعض المحافظات.

كما سيتم استكمال صرف الدفعة الأولى من المنحة للعمالة غير المنتظمة في فروع البريد في الفترة من بعد غد الإثنين حتى 14 مايو الحالي، بعد توقف عمليه الصرف في أكثر من 4 آلاف فرع بريد؛ لارتباطها بصرف المعاشات.

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وأشارت صحف القاهرة إلى تنظيم شركة مصر للطيران، أمس، 8 رحلات جوية استثنائية إلى كل من واشنطن وجدة والرياض والكويت ودبي ونجامينا ورحلتين إلى إسطنبول، على أن تعود رحلتا واشنطن وإسطنبول إلى مطار مرسى علم، بينما رحلات جدة ونجامينا والرياض والكويت ودبي ستعود إلى مطار القاهرة، حيث تم اتخاذ إجراءات العزل الصحي 14 يوما للعائدين، طبقا للإجراءات الاحترازية للدولة، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

في حين نظمت إحدى شركات الطيران رحلتين إحداهما إلى الكويت وتعود إلى القاهرة، والأخرى من عنتيبي - كيجالي - الخرطوم وتعود إلى مرسى علم، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين في الخارج.

وأوضحت الصحف أن مدارس التعليم الأساسي "الابتدائية والإعدادية" تبدأ، اليوم، تلقي المشروعات البحثية بديل الامتحانات التقليدية للطلاب الراغبين في تسليمها ورقيا حسب جدول زمني أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يبدأ بالصفين الثالث الابتدائي والثالث الإعدادي، ويستمر حتى السبت المقبل.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إن الطريقة المثلى لتسليم المشروعات البحثية هي استخدام منصة "ادمودو" لأنه الطريق الآمن صحيا للجميع.

ومن الأخبار المحلية أيضا التي ركزت عليها الصحف الثلاث، نفي هيئة قناة السويس تعرضها لخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا، موضحة أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية، وارتفاع حركة الملاحة بنسبة 9.6% خلال أبريل 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأكدت الهيئة- في بيان- ارتفاع إجمالي الحمولات الصافية للسفن المارة بالقناة بنسبة 3.6% خلال أبريل 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

واهتمت الصحف بتصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، والتي قالت فيها إنه تم الانتهاء من صرف 6846 مليار جنيه من إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية لما يزيد على 5.602 مليون قائم بالصرف في ختام الأسبوع الأول من شهر مايو.