بارد على القاهرة الكبرى.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدًا السبت، حيث من المتوقع أن يسود طقس غائم جزئي معتدل مع شبورة صباحية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومن المتوقع أن يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن يكون الطقس غائمًا على السواحل الشمالية مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وطقس مشمس حار على الصعيد.

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وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة السبت، فهي كالتالي:

القاهرة: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجات، والإسكندرية: العظمى 23 والصغرى 16 درجات، ومطروح: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجات، وسوهاج: العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا: العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان: العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.

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