أخبار مصر | مائدة رمضان بنكهة لبنانية.. طريقة عمل الكبيبة لبنية وسلطة التبولة

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مائدة رمضان بنكهة لبنانية.. طريقة عمل الكبيبة لبنية وسلطة التبولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مقادير الكبيبة:
كيلو لحم مفروم
كيلو برغل ناعم منقوع ومصفى
4 بصلات كبيرة
ملعقة صغيرة من كل من الملح والفلفل والسماق والقرفة
ملعقتان كبيرتان دبس الرمان
مقادير الحشو الكبيبة اللبنانية:
ملعقتان كبيرتان أو أكثر حسب الرغبة من الصنوبر المحمص
نصف كيلو لحم مفروم
2 بصلة كبيرة
ملعقة صغيرة من كل من الملح والفلفل والسماق والقرفة
ملعقة كبيرة دبس الرمان
مقادير صلصة اللبن:
3 أكواب لبن رائب أو زبادي
كوب حليب
ملعقة صغيرة نشا
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
بقدونس مفروم
ملعقة زبد
تحضير الكبة اللبنانية:
1_ نخلط مكونات المقادير اللحم والبرغل والبصل والبهارات مع بعض ثم نفرمهم في الكبة فرما ناعمًا حتى تصبح أشبه بالعجين ونشكلها إلى كرات متوسطة.
2- بالنسبة لمقادير الحشو، نشوح البصلة قليل ثم نضيف اللحم والبهارات ونقلب بين الحين والآخر حتى تستوي.
3_ بعد التسوية نضيف الصنوبر.
4_ نقطع عجين اللحم بالبرغل ثم نشكله في شكل نصف دائرة مغلقة من ناحية واحدة ثم ضعي الحشو، وأغلقي الدائرة.
5.نقليها في زيت غزير.
6_ نأتي بوعاء آخر، نضع الحليب والزبادي أو الرائب مع النشا ونخلطهم جيدًا ثم نتبله حسب الرغبة من ملح وفلفل وبهار، نرفعه على نار هادئة حتى يصبح متوسط السمك أشبه بالصوص الأبيض.
7_ نقلي الثوم ثم نضعه مع البقدونس على اللبن، نقلب مرة واحدة ثم ضعي الكبيبة فيه وأغلقي النار
8_ قدميها مع الأرز الأبيض
تحضير سلطة التبولة:
نصف كوب برغل
نصف كوب بقدونس مفروم
ربع كوب نعناع مفروم
نصف كوب بصل مفروم
طماطم كبيرة، مقطعة قطع صغيرة
نصف كوب عصير ليمون
٥ ملعقة زيت زيتون
ملح وفلفل
تحضير سلطة التبولة:
1_ ننقع البرغل في ماء ساخن لمدة ساعتين.
2_ نصفيه جيدا ونتركه جانباً.
3_نخلط البقدونس والنعناع والبصل والطماطم في طبق التقديم.
4_ نضيف البرغل.
5_نخلط عصير الليمون والزيت والملح والفلفل في كوب صغير.
6_نحدق التبولة باستخدام خليط الزيت والليمون.
7- نقوم بتزينها بالخس وشرائح الليمون