أخبار مصر | مائدة رمضان بنكهة لبنانية.. طريقة عمل الكبيبة لبنية وسلطة التبولة

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مائدة رمضان بنكهة لبنانية.. طريقة عمل الكبيبة لبنية وسلطة التبولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اليوم سنقدم لكِ سيدتي مائدة رمضانية على الطريقة اللبنانية، حيث يستعرض موقع "الخليج 365" طريقة عمل فطار رمضان، وهو الكبيبة لبنية وسلطة التبولة على الطريقة اللبنانية الأصلية، وهي:

مقادير الكبيبة:

كيلو لحم مفروم

كيلو برغل ناعم منقوع ومصفى

4 بصلات كبيرة

ملعقة صغيرة من كل من الملح والفلفل والسماق والقرفة

ملعقتان كبيرتان دبس الرمان

مقادير الحشو الكبيبة اللبنانية:

ملعقتان كبيرتان أو أكثر حسب الرغبة من الصنوبر المحمص

نصف كيلو لحم مفروم

2 بصلة كبيرة

ملعقة صغيرة من كل من الملح والفلفل والسماق والقرفة

ملعقة كبيرة دبس الرمان

مقادير صلصة اللبن:

3 أكواب لبن رائب أو زبادي

كوب حليب

ملعقة صغيرة نشا

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

بقدونس مفروم

ملعقة زبد

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تحضير الكبة اللبنانية:



1_ نخلط مكونات المقادير اللحم والبرغل والبصل والبهارات مع بعض ثم نفرمهم في الكبة فرما ناعمًا حتى تصبح أشبه بالعجين ونشكلها إلى كرات متوسطة.



2- بالنسبة لمقادير الحشو، نشوح البصلة قليل ثم نضيف اللحم والبهارات ونقلب بين الحين والآخر حتى تستوي.