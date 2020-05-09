شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: غدا آخر عروض تخفيضات الأسعار في منافذ "أهلا رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار طرح السلع الغذائية بمنافذ "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة من 15%، وتصل إلى 30 % وذلك حتى يوم الأحد المقبل، وهى آخر فترة لإقامة المنافذ، والتى بدأت منذ 10 إبريل الماضى وتستمر حتى 10 مايو الجارى.

وكان أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، قد أكد أنه تم استبعاد 160 منفذا من السلاسل التجارية المشاركة فى منافذ "أهلا رمضان" لعدم التزامهم بتخفيضات الاسعار المعلن عنها، وأن هذه المنافذ تم وضعها ضمن القائمة السوداء لحرمانهم من المشاركة فى أى معارض أو مبادرات تخص الوزارة.

كما تقوم الأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الحملات الرقابية على الاسواق للتأكد من جودة السلع المطروحة وتحرير محاضر للمخالفين، لافتا إلى عدد الفروع المشاركة ضمن تخفيضات منافذ "أهلا رمضان" بجميع المحافظات كان 1839 منفذا وتم استبعاد منهم 160 فرعا لعدم التزامهم بنسبه التخفيضات بجانب دخول منافذ جديدة ليصل عدد المنافذ التى شاركت فى تخفيضات "أهلا رمضان" حتى الآن إلى ما يقرب من 1955 منفذا .

وأضاف أيمن حسام الدين أن آخر موعد لفترة عروض تخفيضات أسعار المنتجات لفروع "أهلا رمضان" يوم 10 مايو الجارى مع السماح لأى منفذ أن يستمر فى عروض تخفيضات الأسعار وفقا لرغبته حيث يقوم بإبلاغ مديرية التموين التابع لها وأخطارها بمد فترة التخفيضات وتقوم الأجهزة الرقابية بمتابعة نسبة التخفيضات المعلن عنها .