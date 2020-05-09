شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية نهاية مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد أنه مخطط وصول دفعة ثالثة من الجرارات الأمريكية المتعاقد على تصنيعها وتوريدها مع شركة جنرال الكتريك إلى ميناء الإسكندرية قبل نهاية مايو الجارى، حيث تضم 20 جرارا ليصل عدد الجرارات الجديدة من التعاقد 50 جرارا.

وقالت مصادر مسئولة، إن صفقة الجرارات الأكبر فى تاريخ السكة الحديد تشمل شراء 110 جرارات وإعادة تأهيل عدد 81 جرارا وإجراء الصيانة اللازمة وتوريد قطع الغيار لمدة 15 سنة شاملة الدعم الفنى، وتبلغ قيمتها 602 مليون دولار.

واستقبلت ورش السكة الحديد بالقاهرة الدفعتين الأولى والثانية من الجرارات الجديدة وعددها 30 جرار تم شحنها من أمريكا، وذلك لإدخالها الخدمة فى قطاع نقل الركاب بالسكة الحديد لتحل محل الجرارات القديمة العاملة حاليا، حيث يتم إدخال الجرارات الجديدة الخدمة تباعا لتحل محل الجرارات القديمة.

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والجرارات الجديدة الواردة تشحنها الشركة الأمريكية إلى القاهرة بعد إنهاء إجراءات تفعيل القرض الميسر المقدم بنك بنك تنمية الصادرات الكندى والممول لتكلفة تصنيع الجرارات الجديدة.

يذكر أن هيئة السكة الحديد تعاقد مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.

والجرارات الـ 81 التى سيعاد تأهيلهم صنعتهم نفس الشركة الأمريكية ووردتهم للهيئة عام 2008، لكنهم خرجوا من الخدمة وتعذر إصلاحهم بسبب عدم وجود عقد ملحق للصيانة وتوفير قطع الغيار لها مع الشركة الأمريكية، إلا أن الهيئة تلافت هذا الخطأ التعاقدى وأبرمت عقد صيانة ملحق لصيانة الـ100 جرار وتوفير قطع الغيار اللازمة لها لمدة 15 عاما ونفس الأمر بالنسبة لـ 81 جرارا الذين سبق ووردتهم الشركة.