شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبدأ اليوم استلام المشاريع البحثية لطلاب النقل ورقيا وإلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم السبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استلام أبحاث طلاب النقل، وحتى 16 مايو الجارى، حيث متاح قيام الطلاب بتسليم مشاريع أبحاثهم ورقيا فى المدارس وإلكترونيا على منصة إدمودو.

وحددت الوزارة جدول الزمنى لتسليم الأبحاث حسب الصفوف الدراسية لتسليم المشروعات البحثية لطلاب، حيث يتم تسليم المشروعات البحثية لطلاب الصف الثالث الابتدائى والصف الأول الإعدادى والصف الأول الثانوى للذين لم يؤدوا الامتحان إلكترونيا يوم السبت 9 مايو الجارى، والأحد 10 مايو الصف الرابع الابتدائى والثانى الإعدادى والأول الثانوى، والاثنين 11 مايو الصف الخامس الابتدائى والصف الثالث الإعدادى والثلاثاء 12 مايو الصف السادس الابتدائى والأول الإعدادى الذين تخلفوا والأول الثانوى الذين تخلفوا، والأربعاء 13 مايو الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف الثالث والرابع الابتدائى والصف الثانى الابتدائى والأول الثانوى ممن تخلفوا، والخميس 14 مايو الطلاب الذين تخلفوا من الصف السادس الابتدائى والثالث الإعدادى والثانى الثانوى، والسبت 16 مايو الطلاب الذين تخلفوا عن جميع الصفوف

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أرسلت للمدارس تعليمات مشددة حول تسليم الأبحاث، والطريقة المفضلة التي ترشحها الوزارة للجميع هي المنصة الإلكترونية لأنه سوف يتم استخدامها مستقبلا، وهي الطريق الآمن لكل الفئات.

أضاف أن الوصول للمنصة سهل جدا، ويمكن كتابة المشروع بطريقتين إما على الكمبيوتر أو بخط اليد، بتصوير الورق وتحويله لملف "بي دي إف" ورفعه على المنصة، أما لو مكتوب كمبيوتر يتم تحويله من "وورد" إلى "ب يدي إف" على أيقونة اسمها رفع مشروع البحث، وبمجرد رفعه سوف يكون ظهر على المنصة ولا يخشى أحد من إمكانية وصوله.

أوضح أن كتابة البحث ورقيا يتم تحويله إلى "بي دي إف" وطباعته ووضعه في الظرف وتسليمه إلى المدرسة، مؤكدا أنه لن يتم الاستعانة بكل المعلمين للتصحيح في المدارس بل أعداد قليلة بسبب إجراءات فيروس كورونا، داعيا أولياء الأمور لعدم التزاحم في المدرسة مع اتباع كل الإرشادات الصحية، وطالبنا المديريات التعليمية بعدم وضع أي شروط أو معايير غير التي أعلنتها الوزارة.