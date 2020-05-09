أخبار مصر | الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. فرص لسقوط أمطار

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 08:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. فرص لسقوط أمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 9 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس السبت نهارًا

شبورة صباحًا، وطقس غائم جزئي، معتدل على القاهرة والوجه البحري.

طقس غائم جزئي على السواحل الشمالية، وفرصة أمطار خفيفة "من 20 لـ30% تقريبًا" على مناطق متفرقة، وطقس وطقس معتدل، والرياح تنشط غربًا.

شبورة صباحًا، وطقس مشمس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس مشمس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس السبت ليلًا

طقس بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

طقس بارد على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

طقس معتدل على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

نشاط للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

الوصف الفني لخرائط الطقس

تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على الصحراء الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 29

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 15 والعظمى 29

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 13 والعظمى 27

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 30

درجات الحرارة في السويس الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة في العريش الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة في رفح الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 29

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درجات الحرارة في نخل الصغرى 12 والعظمى 27

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة في طابا الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة في الطور الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة في قنا الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 33

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة في أبورماد الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 29