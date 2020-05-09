شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: استمرار تحديث بيانات أصحاب المعاشات حتى 30 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن النقابة مستمرة فى صرف المعاشات للمهندسين الذين لم يحدثوا بياناتهم خلال شهر مارس 2020، وذلك حتى 30 مايو 2020، على أن يتم تحديث البيانات خلال هذه الفترة، وحتى نهاية شهر مايو الجارى، وذلك مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 2019.

من ناحية أخرى، كانت قد قالت النقابة العامة للمهندسين، إنه تأكيدا على دورها كاستشارى للدولة في مجال تخصصها طبقا لنص قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 936 لسنة 2020ـ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019.

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وأوضحت النقابة أن قرار مجلس الوزراء نص على أنه: بالاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين وعلي قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته، وبناء علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تضاف ماده 7 مكرر الي اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، نصها: يكون اعتماد المهندسين الاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية طبقا لألية الاعتماد المحددة بنقابة المهندسين.

من جانبه، أشاد المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، بقرار مجلس الوزراء بإدراج الماده 7 مكرر للائحة التنفيذية لقانون التصالح، والتي تنص علي ان يكون اعتماد المهندسين الاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية طبقا لآلية الاعتماد المحددة بنقابة المهندسين في حدود أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، مشيرا إلى أن النقابة اعتمدت أكثر من مائة وعشرون ألف تقرير سلامة إنشائية خاصة بقانون التصالح منذ بدايته.