مصر | الأمن يفك لغز تعذيب وقتل شاب في أول طريق السخنة

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 06:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأمن يفك لغز تعذيب وقتل شاب في أول طريق السخنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من فك لغز مقتل أحد الأشخاص بعد تعذيبه بأول طريق السخنة.

تبلغ قسم شرطة القطامية بوجود جثة لشاب في العقد الثالث من العمر ملقي علي جانب الطريق مكبل الأيدي والأرجل وبه عدة كدمات متفرقة بالجسم وآثار تعذيب.

وعلى الفور أمر الرائد محمد الألفي رئيس المباحث بتشكيل فريق بحث فوري لحل طلاسم لغز الجريمة، وتوجه كل من معاوني المباحث الرائد أحمد عبدالله، والنقيب مصطفي عامر، والنقيب محمود درويش، لفحص خيوط الجريمة.

وبعد التحريات تبين أن المجني عليه كان دائنًا لأحد الأشخاص بمبلغ مالي، وحدث شجار بينهما مؤخرا وعلى إثره قرر عقابه، واستعان بثلاثة أشخاص من أصدقائه وعائلته واستدرجوا المجني عليه وربطوه بالحبال في الصحراء المحيطة بطريق السخنة خلف أحد الأبنية المهجورة، وضربوه وعذبوه لمده ٢٤ ساعة بـ"الخراطيم" و"المواسير" إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة ثم تركوه وفروا هاربين.

وبعد البحث، وفحص كاميرات الطريق تمكن النقيب مصطفى عامر من إلقاء القبض على شخصين بعد اختبائهم بأحد الأماكن المهجورة بصحراء طريق السخنة وبحوزتهم دراجة بخارية وهاتف المجني عليه، واعترفوا بهروب شخصين آخرين شركاؤهم في الجريمة إلى السويس، وفورا تم ملاحقتهم من النقيب محمود درويش وتمكن من إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما دراجة بخارية ومتعلقات المجني عليه.

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تم اقتيادهم لقسم الشرطة وباستجواب الجميع اعترفوا بارتكاب الجريمة ومكان الأدوات المستخدمة في تعذيب المجني عليه، وأقروا بوجود خلاف مالي بينهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.