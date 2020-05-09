مصر | الأمن يفك لغز تعذيب وقتل شاب في أول طريق السخنة

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 06:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأمن يفك لغز تعذيب وقتل شاب في أول طريق السخنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من فك لغز مقتل أحد الأشخاص بعد تعذيبه بأول طريق السخنة.
تبلغ قسم شرطة القطامية بوجود جثة لشاب في العقد الثالث من العمر ملقي علي جانب الطريق مكبل الأيدي والأرجل وبه عدة كدمات متفرقة بالجسم وآثار تعذيب.
وعلى الفور أمر الرائد محمد الألفي رئيس المباحث بتشكيل فريق بحث فوري لحل طلاسم لغز الجريمة، وتوجه كل من معاوني المباحث الرائد أحمد عبدالله، والنقيب مصطفي عامر، والنقيب محمود درويش، لفحص خيوط الجريمة.
وبعد التحريات تبين أن المجني عليه كان دائنًا لأحد الأشخاص بمبلغ مالي، وحدث شجار بينهما مؤخرا وعلى إثره قرر عقابه، واستعان بثلاثة أشخاص من أصدقائه وعائلته واستدرجوا المجني عليه وربطوه بالحبال في الصحراء المحيطة بطريق السخنة خلف أحد الأبنية المهجورة، وضربوه وعذبوه لمده ٢٤ ساعة بـ"الخراطيم" و"المواسير" إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة ثم تركوه وفروا هاربين.
وبعد البحث، وفحص كاميرات الطريق تمكن النقيب مصطفى عامر من إلقاء القبض على شخصين بعد اختبائهم بأحد الأماكن المهجورة بصحراء طريق السخنة وبحوزتهم دراجة بخارية وهاتف المجني عليه، واعترفوا بهروب شخصين آخرين شركاؤهم في الجريمة إلى السويس، وفورا تم ملاحقتهم من النقيب محمود درويش وتمكن من إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما دراجة بخارية ومتعلقات المجني عليه.
تم اقتيادهم لقسم الشرطة وباستجواب الجميع اعترفوا بارتكاب الجريمة ومكان الأدوات المستخدمة في تعذيب المجني عليه، وأقروا بوجود خلاف مالي بينهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط صاحب شركة وشقيقه بتهمة النصب على المواطنين بسوهاج
في سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط شخصين لإرتكابهما واقعة نصب وإحتيال على بعض المواطنين بسوهاج بزعم تسهيل سفرهم للعمل بإحدى الدول العربية.
وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من بعض المواطنين (بمحافظة سوهاج) بقيام كلًا من (صاحب شركة للرحلات - "شقيقه" مدير لذات الشركة - مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالدول العربية، مُتخذان من شركة الرحلات المشار إليها مسرحًا لمزاولة نشاطهما المؤثم والإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية، وبلغت (200،000 - مائتان ألف جنيه) مقابل تسهيل سفرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهم بها، إلا أنهما لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبط المتهمان بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.