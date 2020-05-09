مصر | "غريق منتصف الشهر المبارك".. انتشال جثة شاب من مياة النيل بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 06:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر "غريق منتصف الشهر المبارك".. انتشال جثة شاب من مياة النيل بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، في انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقًا، بمياه نهر النيل، عصر أمس الجمعة، بمركز البدرشين، جنوبي محافظة الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة بغرق شاب بمياه النيل "بجوار المعدية"، نطاق المركز.

بدوره دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة الشاب.

كما وجه العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، بانتقال قوة أمنية من مركز شرطة البدرشين، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

شهود العيان أفادوا بأن الغريق يدعي "طه.ح"، عشريني العمر، مقيم بقرية ميت رهينة، بنطاق المركز، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

ودفعت ارتفاع درجة حرارة الجو في نهار الشهر المبارك، "محمود" الشاب العشريني العمر، إلى السباحة بمياة النيل، تاركًا ملابسه ومتعلقاته على ضفاف نهر النيل بقرية منيل شيحة التابعة لمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة.

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