مصر | اليوم.. النظر في تجديد حبس 144 متهمًا بـ"أحداث 20 سبتمبر" (أسماء)

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 06:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليوم.. النظر في تجديد حبس 144 متهمًا بـ"أحداث 20 سبتمبر" (أسماء) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غرفة المشورة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، أمر تحديد حبس 144 من المعروضين في القضية رقم ١٤١٣ لسنه ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث 20 سبتمبر".

وجاءت أسماء المعروضين كالتالي:

١ـ إبراهيم حسب النبي عبدالرازق

٢-إبراهيم عطيتو علي سعيد

٣-إبراهيم فتحي عامر علي عامر

٤-إبراهيم محسد إبراهيم شاهين

٥-إبراهيم محمد إبراهيم رمضان

٦-أبوبكر علي عطية السيد إسماعيل

٧-أحمد حسب الله رشاد مهنى

٨-أحمد حسن أحمد الزيات

٩-أحمد خالد عبدالقادر مصطفى

١٠-أحمد سعد السيد منصور

١١-أحمد سعد على أبوالحمد

١٢-أحمد شعبان شاكر حسين

١٣-أحمد شعبان يوسف على عبد الله

١٤-أحمد عبدالحميد بطيخ همام

١٥-أحمد عبود محمد الغريب

١٦-أحمد عنتر إبراهيم الدسوقى

١٧-أحمد فتحي عبدالسلام محمد

١٨-احمد متولى سعيد جاد الكريم

١٩-أحمد محروس على مليجى

٢٠-أحمد محمد السيد عبد الباسط

٢١-احمد محمد عبد الجواد جاد الرب

٢٢-احمد محمد عبد الرحمن منصور

٢٣-احمد محمد على ابو بكر

٢٤-احمد محمود عويس محمود

٢٥-احمد نصر الدين عبد السلام محمد

٢٦-احمد نصر حسن عبد المعبود

٢٧-احمد هشام عبد الخالق ابو زيد

٢٨-اسامه ماهر محمد محمد خليفه

٢٩-اسامه محمد عزت مصيلحى

٣٠-اسامه محمد عيسى محمدين

٣١-اسلام محمد عبد اللطيف عبد الوهاب

٣٢-اسماعيل فؤاد اسماعيل صيام

٣٣-اسماعيل مرسى عبد الحميد على يوسف

٣٤-اشرف محمد سيد محمود

٣٥-السيد محمد موسى محمد الدبيكى

٣٦-اياد احمد عبد الباسط احمد

٣٧-ايمن محمد رجب محمد

٣٨-جمال ايمن عبد العزيز عبد الحميد

٣٩-حسام الدين احمد محمود محمد ابراهيم

٤٠-حسام الدين عبد الراضى اسعد قبيص

٤١-حسام محمد عبد الله

٤٢-حسن احمد لمعى لحمد

٤٣-حسين حسن صادق احمد

٤٤-حسين خليفه عبد الله السيد

٤٥-حمدى سعيد عبد الحميد عشماوى

٤٦-حمدى محمود عبد الكريم على

٤٧-خالد جمال عبد المولى محمد

٤٨-خالد محمد فريد محمد خليفه

٤٩-خالد يسرى زكى محمد

٥٠-رجب منصور محمد عبد المجيد

٥١-رضا صابر محجوب مصباح

٥٢-رمضان خليل محمد احمد الالفى

٥٣-سعد عبد الرحيم السيد مصطفى عباس

٥٤-سليمان محمد سليمان عبد اللطيف

٥٥-سمير احمد عبد الحميد مراد

٥٦-شريف سيد احمد اسماعيل

٥٧-شعبان السيد احمد عباس

٥٨-شعبان منصور شعبان حسن

٥٩-صبرى حسن محمود ابو تريكه

٦٠-عادل حسين عبد الهادى عبد الله

٦١-عادل صلاح محمد حسين

٦٢-عاشور على حسن خطاب

٦٣-عاصم عماد حمدى محمد

٦٤-عبد الرحمن احمد عويس محمود

٦٥-عبد الرحمن خالد محمد سعيد عبد الله

٦٦-عبد الرحمن سعيد محمد الشوادفى

٦٧-عبد الرحمن صلاح توفيق على

٦٨-عبد الرحمن فاروق بشير مرسى

٦٩-عبد الرحمن محمد ابراهيم نجا محمد

٧٠-عبد الرحمن محمد سعدنى عباس يوسف

٧١-عبد الرحمن موسى احمد محمد

٧٢-عبد العزيز مصطفى عفيفى الطنبورى

٧٣-عبد الله جابر خليل عبد الله

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٧٤-عبد الله سليمان سليمان محمد

٧٥-عبد الله عاطف فتحى محمود

٧٦-عبد الله محمد عبد اللاه عبد الرحمن

٧٧-عبد المحسن عبد المنصف الامام محمد

٧٨-عبد النبى عطيه محمد جاد الحق

٧٩-عبد النبى غريب عثمان محمد عامر

٨٠-عثمان احمد نصر خلاف

٨١-على ابراهيم على ابراهيم

٨٢-على عبد القادر عبد الرؤوف محمود

٨٣-عماد محمد على حسن

٨٤-عماد نجاح مرسى محمد

٨٥-عمر محمد احمد حسن على ايوب

٨٦-عمرو خالد محمد عيسى محمدين

٨٧-غريب عبد الفتاح محمد نصار

٨٨-فكرى السيد محمود حسن

٨٩-ماجد عبد الفتاح لطفى عبد الفتاح

٩٠-محمد ابراهيم محمد طه

٩١-محمد احمد الدمنهورى حسن

٩٢-محمد احمد حنفى محمود

٩٣-محمد احمد سيد عبد الهادى

٩٤-محمد احمد فوزى السيد

٩٥-محمد بدران محمد محمد بدران

٩٦-محمد جمال ياسين محمد

٩٧-محمد حامد احمد منصور

٩٨-محمد حسن اسماعيل السيد

٩٩-محمد حسن محمد حسن الشربجى

١٠٠-محمد حسين ابراهيم عبد العظيم

١٠١-محمد حماده محمد فهيم

١٠٢-محمد خميس توفيق حسن

١٠٣-محمد ربيع عبد التواب سليم

١٠٤-محمد ربيع محمد عبد الغنى

١٠٥-محمد عادل عبد المنعم احمد

١٠٦-محمد عادل محمد عامر

١٠٧-محمد عبد السلام اسماعيل احمد

١٠٨-محمد عبد العاطى على ابو الفتوح

١٠٩-محمد عزت محمد عبد العزيز

١١٠-محمد غريب بكر عبد المحسن

١١١-محمد فوزى مكى عبد السلام

١١٢-محمد محمد عبد الله محمد

١١٣-محمد مخلوف محمد محمد

١١٤-محمد هشام حسن مبارك محمود خليل

١١٥-محمود احمد محمد دله

١١٦-محمود السيد حفنى حسن

١١٧-محمود السيد محمود عطيه حبيب

١١٨-محمود الكريمى احمد حسن

١١٩-محمود خضر عبد المقصود حماد

١٢٠-محمود رجب محمود عامر

١٢١-محمود رمضان داوود محمد

١٢٢-محمود سمير عبد الحليم احمد

١٢٣-محمود شحاته حسن على

١٢٤-محمود صلاح هاوى عثمان

١٢٥-محمود عبد الكريم حسن محمد

١٢٦-محمود محمد ضاحى محمد على حسن

١٢٧-محمود محمد على عبد الجواد

١٢٨-محمود محمد عيسى نور الدين

١٢٩-محمود مسعود على ابو بكر

١٣٠-محمود يحيى محمود خليل

١٣١-محمود يوسف محمود شعراوى

١٣٢-مصطفى السيد مصطفى ابراهيم

١٣٣-مصطفى صابر عبد العليم حسن

١٣٤-مصطفى هانى احمد هانى

١٣٥-ممدوح السيد مصطفى ابراهيم

١٣٦-ممدوح عبد الحميد عبد القادر عبد الحميد

١٣٧-منصور محمد على عبد العال

١٣٨-نصر محمد ابراهيم محمد

١٣٩-نور الدين احمد محمود محمد ابراهيم

١٤٠-هانى درويش درويش عبد الرحيم

١٤١-وليد مختار احمد سيد

١٤٢-ياسر السيد على ابراهيم عيسى

١٤٣-ياسر شحات حسان محمد

١٤٤-يسرى عبد المحسن سيد فضل

وكانت النيابة قد أعلنت في وقت سابق، أن النائب العام المستشار حمادة الصاوى أمر بإخلاء سبيل أعداد من المتهمين فى القضية؛ لثبوت تواجدهم بأماكن التظاهر وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر خلال أحداث وقائع المظاهرات، كما أمر بإخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التى تستهدف هدم مؤسسات الدولة، "التماسًا للرأفة".

وكشف بيان سابق للنيابة في 26 سبتمبر، أنه في إطار التحقيقات الموسعة في التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين فى تلك التظاهرات فى حضور محاميهم.

ولفت البيان آنذاك إلى أن بعض المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات باشتراكهم فى تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى التظاهرات إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد.

كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة لتحريض المواطنين على التظاهر، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات.