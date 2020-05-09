شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الخائن لوطنه جبان ذليل ولو ملك الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن قوة المصريين وانتمائهم للوطن، ووحدة الشعور الوطنى وقوة الانتماء حيرت أعداء الوطن، مستنكرا فى الوقت نفسه الخائين للوطن قائلاً: "الخائن لوطنه جبان ذليل ولو ملك الدنيا".

وكان جمعة أكد فى وقت سابق، أن واجب الوقت هو الوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا السياسية وخلف جيشنا وخلف شرطتنا وخلف مؤسساتنا الوطنية، مؤكدين أن حماية الوطن جزء من صميم عقيدتنا.

كما قال وزير الأوقاف:"لكل زمن طبيعته، ولكل حرب أسلحتها، ومن دخل حربًا غير متسلح بأحدث أسلحتها العصرية كان مآله الخسران لا محالة، كمن دخل عصر الطائرات والدبابات والغواصات متسلحا بسيفه وخيله ورجله لا غير، أو واجه حاملات الطائرات، والصواريخ عابرة القارات، والطائرات المسيرة بالعربة الحربية القديمة، ومن دخل حربا دون أن يعرف أسلحة عدوه ويتفوق عليه فيها دخل حربًا خاسرة لا محالة".