شكرا لقرائتكم خبر عن "صيادلة القاهرة" تُطالب بتكليف دفعتى 2018 و2019 لضمهم لفرق مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تكليف دفعتى الصيادلة 2018، و2019، وذلك فى ظل الأزمة التى تواجهها مصر جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى إمكانية استغلال تلك الأعداد لضمهم للفرق الطبية فى مواجهة هذا الوباء.

وأوضح الشيخ، فى تصريحات لليوم السابع، أن النقابة وجهت خطابات للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، صباح الأربعاء، وذلك لطلب حل مشكلة تكليف الصيادلة دفعة 2018، حيث أن الصيادلة تلقوا أعلى وأرقى درجات التعليم الطبى والصيدلى وتعرفوا على مستجدات العلوم الصيدلانية الحديثة، وجاهزون بكل أسلحتهم، إلا أن تعطل تكليفهم حتى الآن حال دون مسهامتهم فى الاشتراك فى عمليات مكافحة هذا الفيروس.

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وأكد أنه بعد توجيه الرئيس بعودة حملات 100 مليون صحة، والكشف المبكر عن شرسطان الثدى، والسمنة، وكان للصيادلة النصيب الأكبر فى تلك الحملة، وفى ظل تلك الظروف والعجز الكبير فى عدد الأطباء، وانشغالهم بكورونا، فتكليف الصيادلة دفعة 2018 سوف يساهم بشكل كبير فى تحقيق أهداف الحملة، وخاصة أن بعض أبناء تلك الدفعة استشهد بعد أن أبلى بلاء حسنا فى عمله، وأصيب بكورونا، وهو الصيدلى محمد على، الذى توفى بسبب فيروس كورونا أثناء تأديتة عمله.

ولفت إلى أن انتشار وباء كورونا عالميا، أدى إلى أن كافة دول العالم تفتح ذراعيها لكل الكوادر الطبية، والتطور الذى حدث للعالم لمكافحة الأوبئة، مطالبا باتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء فى تكليف دفعتى صيادلة 2018، و2019، وتوزيعهم على الأماكن المناسبة ليأخذوا أماكنهم فى صفوف جيش مصر الأبيض.