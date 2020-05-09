شكرا لقرائتكم خبر عن 14 رسالة وجهها رئيس البرلمان للحكومة والشعب خلال جلسات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددًا من الرسائل المهمة خلال انعقاد البرلمان الأسبوع الماضي، والتى شهدت مناقشة عدد من القضايا والتشريعات الهامة التى من شأنها دعم الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز رسائل الدكتور على عبد العال فى مختلف المجالات :

1- أكد أن الموافقة على إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الحالتين الأمنية والصحية وأن القوانين التى صدرت مؤخراً لمواجهة الحالة الصحية سيتم تطبيقها، مشدداً على أن مصر عندما تطبق الطوارئ لا يشعر بها العالم لأنها لا تستخدم الا فى حدود ضيقة جدا عند تعرض الأمن العام للخطر، وذلك فى أعقاب موافقة البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من إبريل 2020 لمدة ثلاثة أشهر، كأجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحي

2- وجه التهنئة للشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان وموجهاً التحية للقوات المسلحة المصرية فيما يقومون به فى حماية الوطن وسط تصفيق حاد من النواب فى القاعة للجيش المصري

3- قال تعقيباً على أحد النواب أثناء مناقشة مشروع قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة من أجل تمويل الحزم التحفيزية التى تقدمت بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، أن الدولة ليست غاوية تفرض ضريبة إطلاقاً " ولكننا فى ظروف معينة تفرض نفسها تتمثل فى مكافحة فيروس كورونا المستجد وتتطلب وفرة مالية لمواجهته.

4- أكد أن استقلال البنوك المركزية امر ضروري، وهو أمر كفله الدستور المصرى للبنك المركزي.

5- شدد على أن أموال البنك المركزى المصرى أموال خاصة تتمتع بحماية المال العام.

6- دعا إلى توظيف ودائع البنوك لتحقيق دوران عجلة الاقتصاد بما يسهم فى تقوية السوق ويقلل من فرض الضرائب.

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7- تقديرات الاقتصاد غير الرسمى يصل إلى أرقام فلكية تقدر بـ 60 % وهذا أمر غير مقبول ولابد من اندماجه فى الاقتصاد الرسمى مشدداً على سرعة الانتهاء من البنية المعلوماتية لتحقيق هذا الاندماج.

8- دعا الحكومة إلى مراعاة التوصيات التى انتهى إليها تقرير لجنة الخطة وتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات.

9- قال أن توصيات المجلس عن الموازنة السابقة ترتب عليها إحالة بعض المخالفات إلى النيابة الإدارية.

10- طالب الدكتورة هالة السعيد بتطبيق الادارة الالكترونية والتخلص من الروتين الادارى.

11- أمام مطالبات عدد من النواب بضرورة زيادة معاشات الشرطة والنظر إليها عقب الدكتور على عبد العال مؤكداً أن هذه القضية سيتم مناقشتها مع وزير المالية للتوصل إلى حل بشأنها.

12- حفاظاً على السلامة العامة داخل المجلس، وخلال انعقاد الجلسة العامة، طالب النواب الحفاظ على التباعد الاجتماعى خلال الجلسة ومراعاة المسافات الآمنة ووجههم بالجلوس فى الشرفة العلوية للقاعة نظراً لكثرة عدد أعضاء الحكومة المشاركين فى الجلسة لمناقشة الحساب الختامي.

13- وجه الشكر للجنة الخطة والموازنة على دورها فى إعداد التقرير الخاص بالحساب الختامى لموازنة الدولة لعامى 2018/2019، وكذلك استمرار انعقادها خلال الأيام المقبلة لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديد لعامى 2020/2021 قائلاً " أن اللجنة وأعضائها يعملون فى ظروف صعبة ينتشر فيها وباء كورونا... ولهم كل التقدير".

14- وجه الشكر للجنة الخطة والموازنة على الدور الذى تقوم به فى إعداد التقرير الخاص بالحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، وأيضا للجنتى الصحة والتعليم لعملهما وتواصلهما مع وزارات الصحة والتعليم والتعليم العالى فى ظل الظروف التى فرضتها جائحة كورونا.