شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينشر "فيديو توضيحى" لطريقة رفع المشروع البحثى على المنصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيديو توضيحي لطريقة رفع المشروع البحثي إلكترونياً على المنصة، قائلا: أتمنى أن يكون مفيداً لنرى مدى سهولة الموضوع.
ويمكن للطلاب وأولياء أمورهم الإطلاع على الفيديو من خلال الرابط التالى"
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن أرقاما للدعم الفنى والإبلاغ عن المخالفات، أثناء تسليم الطلاب وأولياء أمورهم للمشروعات البحثية خلال الفترة من اليوم السبت 9 مايو الجارى وحتى 16 من نفس الشهر إلكترونيا وورقيا.
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وشدد الوزير على أنه يمكن الاتصال التليفوني أو استخدام نفس الأرقام علي واتساب، موضحا أن رفع المشروع إلكترونيا هو الحل الأفضل والأضمن والأسلم صحيًا وترشحه الوزارة سواء كان المشروع بخط اليد أو بالكمبيوتر ولا ضرورة لتقديم شئ آخر سواه، وفي حالة التسليم على منصة إدمودو يمكن رفع المشروع في أي وقت من النهار او الليل من ٩ مايو الي ١٦ مايو وبالتالي لا داعي لمحاولة الدخول في وقت واحد للتخفيف علي الشبكات.
وأوضح الوزير أنه فى حالة التسليم الورقي نرجو الالتزام الدقيق بالجدول المعلن لتفادي التكدس في المدارس، وهناك ٣ فرص للتسليم ولكن نلتزم بالجدول.
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