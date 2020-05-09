وزير التعليم ينشر "فيديو توضيحى" لطريقة رفع المشروع البحثى على المنصة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيديو توضيحي لطريقة رفع المشروع البحثي إلكترونياً على المنصة، قائلا: أتمنى أن يكون مفيداً لنرى مدى سهولة الموضوع.

ويمكن للطلاب وأولياء أمورهم الإطلاع على الفيديو من خلال الرابط التالى"

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن أرقاما للدعم الفنى والإبلاغ عن المخالفات، أثناء تسليم الطلاب وأولياء أمورهم للمشروعات البحثية خلال الفترة من اليوم السبت 9 مايو الجارى وحتى 16 من نفس الشهر إلكترونيا وورقيا.

01029686337

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01122002816

01025224111

01016469475

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01028252398

01092553215

01227086089

01226014787

[email protected]

وشدد الوزير على أنه يمكن الاتصال التليفوني أو استخدام نفس الأرقام علي واتساب، موضحا أن رفع المشروع إلكترونيا هو الحل الأفضل والأضمن والأسلم صحيًا وترشحه الوزارة سواء كان المشروع بخط اليد أو بالكمبيوتر ولا ضرورة لتقديم شئ آخر سواه، وفي حالة التسليم على منصة إدمودو يمكن رفع المشروع في أي وقت من النهار او الليل من ٩ مايو الي ١٦ مايو وبالتالي لا داعي لمحاولة الدخول في وقت واحد للتخفيف علي الشبكات.

وأوضح الوزير أنه فى حالة التسليم الورقي نرجو الالتزام الدقيق بالجدول المعلن لتفادي التكدس في المدارس، وهناك ٣ فرص للتسليم ولكن نلتزم بالجدول.