شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: 6 مقرات للبريد تعمل مكاتب توثيق شهر عقارى بـ5 محافظات بدءًا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة العدل، عن بدء العمل، في 6 مكاتب توثيق شهر عقارى داخل مقرات البريد في 5 المحافظات اعتبارا من غدٍ الأحد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أنه في إطار خطة وزارة العدل في التوسع الجغرافي والتطوير لمكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، لتقديم خدمات ميسرة للمواطنين، فقد تقرر بدء العمل في ستة مكاتب توثيق داخل البريد في بعض المحافظات وهي على النحو التالي:

1- مكتب توثيق بريد المنيا فى محافظة المنيا.

2- مكتب توثيق بريد نجع حمادى في محافظة قنا.

3- مكتب توثيق بريد قنا في محافظة قنا.

Advertisements

4- مكتب توثيق بريد طنطا في محافظة الغربية.

5- مكتب توثيق بريد كفر الشيخ في محافظة كفر الشيخ.

6- مكتب توثيق بريد المهندسين في محافظة الجيزة.

وأكدت الوزارة أنه جار التنسيق مع أجهزة الدولة لتوفير مقار إضافية خاصة في الأماكن التي تشهد زحاما من المواطنين لتخفيف حدته تباعا.