شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: سلامة المواطنين أهم من الخسائر المالية بسبب تأخر "العداد الكودى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحفاظ على سلامة أرواح المواطنين من مخاطر انتشار فيروس كورونا أهم من الخسائر التى قد تنتج بسبب تأخر فتح باب تلقى طلبات المواطنين لتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة من خلال تركيب العداد الكودى.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تكدس وتزاحم المواطنين داخل شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية قد يتسبب فى انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين بالقطاع و بين المواطنين، لافتاً إلى أن الوزارة تفضل تحمل الخسائر أفضل من خسارة أرواح المواطنين.

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كان مجلس الوزراء قد وافق فى وقت سابق، على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، التى تنص على أن يتم تركيب العداد الكودى مسبق الدفع لكل المبانى والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائى بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودى.

كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودى بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودى بالعداد القانونى، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودى.

وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق فى هذا الشأن، وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائى المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهراً، مساهمة فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعاً على تركيب العداد الكودى مسبق الدفع.