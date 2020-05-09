شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل المفكر الإسلامي محمد الأنور.. وشيخ الأزهر ينعيه: مؤلفاته أثرت المكتبة الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، العالم والمفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور محمد الأنور حامد عيسى، أحد كبار أساتذة العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة.
وقال شيخ الأزهر- في بيان اليوم: إن "العالم الراحل أثرى المكتبة الأزهرية والإسلامية بالكثير من المؤلفات النافعة في العقيدة والأديان والفكر الإسلامي، وستظل كتبه ومؤلفاته نهرًا يرتوي منه طلاب العلوم الشرعية، فاللهم اجعل علمه شفيعًا له يوم القيامة".
واختتم الشيخ الطيب بيانه بالدعاء للعالم الراحل أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
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