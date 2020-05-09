رحيل المفكر الإسلامي محمد الأنور.. وشيخ الأزهر ينعيه: مؤلفاته أثرت المكتبة الإسلامية

وقال شيخ الأزهر- في بيان اليوم: إن "العالم الراحل أثرى المكتبة الأزهرية والإسلامية بالكثير من المؤلفات النافعة في العقيدة والأديان والفكر الإسلامي، وستظل كتبه ومؤلفاته نهرًا يرتوي منه طلاب العلوم الشرعية، فاللهم اجعل علمه شفيعًا له يوم القيامة".



واختتم الشيخ الطيب بيانه بالدعاء للعالم الراحل أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.