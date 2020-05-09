شكرا لقرائتكم خبر عن الطب الوقائى بأسوان: مغادرة 180 مصريا عائدا من السودان بعد قضاء فترة الحجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان الدكتور مصطفى أبو المجد، إنه غادر خلال الساعات الأولى، من صباح اليوم السبت، نحو 180 شخصا من المصريين العائدين من دولة السودان الشقيقة، بعد قضائهم 14 يوماً داخل الحجر الصحي في أحد الفنادق بكورنيش النيل بمدينة أسوان، وذلك عقب الاطمئنان على صحتهم وعدم تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. وأضاف أبو المجد- في بيان اليوم- أن رجال الطب الوقائي كانوا يتابعون الحالات ومتواجدين على مدار الـ24 ساعة معهم، دون أي تكاليف مالية، مشيرا إلى أن غالبية المصريين القادمين من السودان من الطلاب وأولياء الأمور من محافظات (المنصورة وكفر الشيخ والفيوم وسوهاج).

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