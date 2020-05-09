أخبار مصر | قبل تسليم الأبحاث.. نصائح مهمة من وزير التربية والتعليم

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر قبل تسليم الأبحاث.. نصائح مهمة من وزير التربية والتعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن تسليم الأبحاث لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ييدأ اليوم السبت الموافق ٩ مايو وينتهي يوم ١٦ مايو.

وناشد "شوقي"، أولياء الأمور من خلال الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وقدم لهم عدة نصائح قائلا: "نرجو الالتزام بمواعيد جداول الأبحاث منعا للتزاحم والتسليم إلكتروني في أي يوم من الأسبوع في المدة من 9 مايو حتى ١٦ مايو، وذلك عبر المنصة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم".

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه يوجد ٣ فرص للطلاب في التقديم الورقي في أيام مختلفة كما أعلنت وزارة التربية والتعليم متابعا: "شددنا على المديريات الالتزام بتعليمات الوزارة في تسليم الأبحاث ومن يخالف التعليمات سنحاسبه".

وتابع، أن "الأفضل لتسليم البحث هو الطريقة الإلكترونية ورفعها على المنصة وإذا قٌدم البحث إلكترونيا ليس من الضروري تسليمه ورقيًا"، مضيفا:"إذا كان البحث مكتوب على ورق فلوسكاب أو بأي قلم يسلمه للمدرسة بعد أن يضعه في ظرف ويحصل على وصل تسليم.. لا تستمعوا لتعليمات مخالفة للوزارة والتي تصدر من بعض المدارس"، لافتا إلى أن "القوالب الخاصة بالأبحاث ليست إلزامية وسنقبل البحث بأي شكل حتى وإن كان بخط الإيد وليس شرطًا تسليم سي دي أو فلاشة للمدرسة". وأضاف:" لا تتكدسوا إلكترونيا أو التكدس في المدرسة والغرض من البحث التركيز في أداء الطالب وسلامة الطلاب وراحة بال أولياء الأمور أهم ما يشغلنا". Advertisements