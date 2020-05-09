شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل رحلة جديدة للعالقين في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسي علم الدولي بالبحر الأحمر، مساء الجمعة، رحلة المصريين العالقين في تونس، من خلال رحلة طيران استثنائية من العاصمة تونس بعد توقف حركة الطيران الدولي،ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية، وذلك طبقاً لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

واكد عماد امام مدير الاعلام بمطار مرسى علم، أن عدد الركاب على الرحلة 23 راكباً، واكد مسؤولو الصحة انه سيتم توقيع الكشف الطبى على الركاب من خلال فرق طبية وتسكينهم بعدد من فنادق الحجر الصحي، وخضوع جيمع الركاب وطاقم الطائرات لإجراءات الحجر الصحي، وقيام فريق طبى من الحجر الصحى لإجراء التحاليل الفورية لهم وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أي اصابات بكوروناَ.

وقد تم وضع جميع المصريين العائدين بأحد الفنادق السياحية بمرسى علم تحت الحجر الصحي، لمدة ١٤ يوماً بالتنسيق مع أجهزة الدولة، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أنه تم تخصيص عدد من إلاتوبيسات المخصصة لنقل الركاب المصريين العائدين من الخارج إلى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي وتقسيمهم مجموعات لعدم التكدس وتقليل الازدحام بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم.