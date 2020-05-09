شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بالمدارس لاستلام الأبحاث من طلاب الإعدادي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مدارس المنيا، حالة الطوارئ استعداداً لاستلام الأبحاث المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني من الطلاب بالصفوف الإعدادية خلال الفترة من 9 – 16 مايو، وخصصت المدارس لجان لإستلام الأبحاث من الطلاب يدوياً واعدت منصة إلكترونية لإستلام الأبحاث الكترونياً من خلال الرقم الكودي للطالب والمدرسة.

كما بدأت المدارس الثانوية والفنية تجهيز مقار اللجان لإجراء الامتحانات بداية يونيه المقبل، من خلال تنفيذ خطة الوقاية من وباء كورونا المستجد بتخفيض عدد المقاعد داخل اللجنة الواحد إلي 14 طالب وطالبة بدلاً من 24 العام الماضي، كما تم البدء في نقل صناديق الأسئلة من مقار الإدارات التعليمية إلي مقر مركز توزيع الأسئلة بالمديرية.

وقال محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المديرية أنهت استعداداتها لإستلام الأبحاث لأكثر من 95 ألف طالب وطالبة بالصفوف الإعدادية، من خلال المنصة الالكترونية أوالتسليم اليدوي، حيث تم تطهير مقرات لجان الاستلام والمدارس، مطالباً الطلاب بالألتزام بالتسليم الكترونياً لعدم التنقل وتنفيذ خطة التباعد للوقاية من الأمراض الوبائية في الظروف الراهنة.

وأضاف «عزب» يتم الان أيضاً الاستعداد لامتحانات الثانوي العام والدبلومات الفنية والبالغ عددهم 348 ألف طالب وطالب داخل 9 إدارات تعليمية من خلال إعادة توزيع المقاعد باللجان لأقل من 14 مقعداً بدلاً من 24 مقعداً العام الماضي، وتعقيم وتطهير اللجان.