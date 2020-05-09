شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل العجمى»: شفاء 3 مصابين جدد من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ميرفت السيد مدير عام مستشفى العجمى المركزى في الاسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19) أنه تم تعافي ٣ حالات جديدة من مصابي الفيروس ليصل اجمالي حصيلة المتعافين حتى الان ٩٧ حالة .

وأشارت إلى ان عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبى قير شرق الاسكندرية ارتفع إلى ٢٨٦ حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الان ممن تلقوا العلاجات في المراحل الاولى والمهمة للفيروس واجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأوضحت «ميرفت» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل ابو قير تعافوا بشكل كبير جداً من الاصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على ان يتم اخلاء اسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة واجهزة تنفس صناعى.

وقالت أنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم مشيرة إلى انه يتم اجراء تحليلين للمصاب المتعافى واذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتبارها متعافياً .

ولفتت إلى ان المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك موضحة ان المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.

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