شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية تضرب محافظة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضربت محافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة، عاصفة ترابية شديدة، تسبب في نزوح الرياح المحملة بالأتربة إلي داخل المنازل مما تسبب في صعوبة الرؤية واحجام المواطنين عن التواجد بالشوارع. كما تسببت العاصفة الترابية في شلل الحركة المرورية لضعف الرؤية بطريق مصر أسوان الزراعي والطريقين الصحراوي الغربي والشرقي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 8,476

تعافي 1,945

وفيات 503

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