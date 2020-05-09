شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة ميت غمر» تسجل حالتي إصابة ووفاة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الطوبجي، مدير الإدارة الصحية بميت غمر، اليوم، عن تسجيل حالة اصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة، ليصل إجمالي الحالات بمركز ومدينة ميت غمر للعدد 19.

وذكر «الطوبجي» على صفحته الرسمية على فيسبوك «أن حالة اصابة جديدة بقرية صهرجت الكبرى وهى لشاب عمره 37 عام، وتم نقله إلى مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد» .

واضاف «و توفي اليوم أحد سكان قرية» دنديط «و عمره 65 سنة، متأثرا بإصابته بالفيروس، ليصبح هو الوفاة السادسة في نطاق المركز.

وأوضح أن التحاليل الخاصة بالحالات القادمة من قري( كفر بهيده، دقادوس، جصفا، مدينة ميت غمر ) جميعها جاءت سلبية وجاري إعادة التحاليل لسيدة عمرها 66 عام من دقادوس

مشيرا إلى شفاء حالة عمرها 30 سنة، كانت مصابة بالفيروس من قرية «ميت ناجي» وعودتها سالمه من مستشفى العزل بحالة جيدة، وناشد «الطوبجى» أهالي ميت غمر مدينة وقرى التابعة لها بضرورة اتباع التعليمات ومزيدا من الاهتمام قدر الإمكان لتجنب هذه الزيادة المتسارعة في أعداد الإصابات .

Advertisements