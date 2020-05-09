شكرا لقرائتكم خبر عن شرشر: توفير شاشات تليفزيون وثلاجات في مبنى العزل بسرس الليان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النائب أسامة شرشر ، عضو مجلس النواب عن دائرة منوف، عن موافقة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن توفير 80 شاشة تلفزيون و10 ثلاجات في مبنى العزل بسرس الليان، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، من أجل تخفيف الأعباء علي المرضي، وذلك في إطار جهود الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، أعلن النائب عن موافقة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، علي صيانة للملعب الخماسي بمركز شباب مدينة منوف، فضلا عن إنشاء حمام سباحة ودعم الأنشطة الرياضة في نادي سرس الليان

كما هنأ شرشر ، اقباط منوف برصف شارع مقابر الأقباط بالانترلوك، واستمرار خطة رصف بقية الشوارع الجانبية، التي ظلت مهملة علي مدار سنوات عديدة، حيث تتسبب في تعطيل حركة السير، خاصة أثناء الجنازات بسبب ضيق الشارع وعدم رصفه.