شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لـ«التموين» على أسواق اللحوم.. وفتح منافذ المجمعات الاستهلاكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو المنافذ التموينية، وإن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية للشركتين العامة والمصرية لتجارة الجملة ثابتة دون زيادات، مع توافر مخزون استراتيجى منها يكفى لعدة شهور، مُشيرةً إلى قيام الوزارة بشن حملات دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط المخالفات.

وأضافت أنها كثفت جهودها فى الرقابة على الأسواق، من خلال شن حملات تفتيشية يومية بمختلف المحافظات لضبط التجار المخالفين، بالإضافة إلى متابعة توافر السلع التموينية- خاصة السلع الأساسية- بكميات كبيرة تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر قادمة، فضلًا عن توافر كميات من كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية قبل وأثناء شهر رمضان الكريم، هذا إلى جانب تكثيف الرقابة التموينية على جميع الأسواق، والتعامل بحزم مع كل الممارسات الخاطئة، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق، وذلك فى إطار حرص الدولة على تخفيف أعباء المواطنين، خاصةً محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

من ناحية أخرى، فتحت الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، منافذها، اليوم الجمعة، بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار طرح السلع للمواطنين، وكذلك طرح منتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر مايو الجارى. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، مع زيادة طرح الكميات طوال شهر رمضان لتلبية احتياجات المواطنين أولاً بأول، بجانب استمرار طرح الكوبونات السلعية أيضا بمنافذ المجمعات وشركتى الجملة «العامة والمصرية» من أجل مساعدة القادرين على شرائها وتقديمها للمحتاجين للمساهمة فى توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية أو المستلزمات الرمضانية.