شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تُزيل 226 حالة تعدٍ خلال الأسبوع الأول من مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، تقريرًا بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات والتى تضمنت تنفيذ 269 ألفًا و492 إزالة على نهر النيل ومنافع الرى والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، وإزالة 226 حالة تعدٍ خلال الأسبوع الأول من مايو الجارى، منها 102 إزالة، نفذها قطاع تطوير وحماية النهر، و62 إزالة لقطاع الرى، و62 لهيئة الصرف.

وتتنوع الإزالات بين مبانٍ خرسانية ومبانٍ بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وزراعة الجسور وردم وقطع الجسور وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.

وقال علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، في تصريحات، أمس، إنه تمت إزالة ١٥ حالة بمحافظة الغربية و٩ في المنوفية و٣ بالبحيرة و٩ في كفر الشيخ و١٦ بأسيوط و٦ بسوهاج و٢٩ بقنا و٦ في الأقصر و٩ بأسوان، ليكون إجمالى الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة ٥٣١٠٤ إزالات.

وأفاد طارق عواد، رئيس قطاع الرى، بأنه تم تنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من الأول من مايو حتى ٧ مايو 2020، وأسفرت عن تنفيذ ٦٢ إزالة شملت ١٣ إزالة بمحافظة المنوفية، و٤٧ بمحافظة الجيزة، وإزالتين بمحافظة الشرقية، ليكون إجمالى الإزالات بقطاع الرى ١٤٠٢٨٦ إزالة، وتحتل محافظة الجيزة المركز الأول في إزالة التعديات على أملاك الرى.

بينما قال خالد مدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إن الهيئة نفذت 40 إزالة بالشرقية، و5 في المنوفية و17 بأسيوط.

وفى سياق متصل، واصلت الأجهزة التنفيذية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية شن حملات مكبرة في المحافظات، أمس، لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين، ووجه محافظو الأقاليم رؤساء المدن والمراكز والأحياء، بتنفيذ القانون للحفاظ على أملاك الدولة ومنع أي إشغالات أو تعديات عليها.

في السويس، شن حى الجناين برئاسة عالية فريد رئيس الحى ومشاركة الإدارات الهندسية والشرطة حملة لتنفيذ قرارات إزالة لعدد ٤ حالات تعد على مساحة ٥٧٠ مترا مربعا بقرية أبوعارف بحى الجناين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة.

ووجه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس لرؤساء الأحياء تعليمات بتنفيذ القانون للحفاظ على أملاك الدولة ومنع أي اشغالات أو تعديات عليها، كما كلف اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة بالمتابعة.

وفى أسيوط، تمكنت الحملة المكبرة التي نفذتها المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية من إزالة 18 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بمركز الفتح وحى شرق مدينة.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن المحافظة وضعت خطة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدى لظاهرة التعدى على أراضى الدولة من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية مع إحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

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وأوضح «المحافظ» أنه تم ازالة 7 حالات تعد بقرى الناصرية وبنى مر والواسطى بمركز الفتح منها 6 حالات على أرض زراعية وحالة على خط تنظيم، بمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز والنواب والمساعدين ورؤساء القرى كما تم إزالة 11 حالة تعد على أرض أملاك دولة بحى شرق مدينة أسيوط تابعة لهيئة التعمير والتنمية والزراعية بمشاركة أيمن محروس رئيس الحى والنواب والمساعدين، وفى وجود قوة أمنية من قسم شرطة ثان أسيوط وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز ووحدة الإنقاذ السريع.

وفى البحيرة، تم تنفيذ 15 قرار إزالة لتعديات على 23 ألف متر. وقال اللواء هشام آمنة، المحافظ، إنه تم تنفيذ 15 قراراً لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمراكز إدكو والدلنجات وإيتاى البارود ودمنهور وحوش عيسى على مساحة نحو 23 ألف متر مربع.

وأوضح «آمنة» أنه تم تنفيذ 6 قرارات لتعديات بالبناء على الأرض الزراعية بمركز الدلنجات، و6 قرارت أخرى لتعديات بالبناء على أراض زراعية مملوكة للدولة في إيتاى البارود، بالإضافة إلى 3 قرارات لتعديات على أرض زراعية وأملاك دولة بمراكز إدكو ودمنهور وحوش عيسى.

وأكد «المحافظ» على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وكذلك منع البناء المخالف، وأهاب بالمواطنين عدم استغلال ظروف محاربة الدولة لفيروس كورونا والقيام بالتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، مشددًا على أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون.