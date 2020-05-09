شكرا لقرائتكم خبر عن بالصوت.. وزير التعليم يوضح التفاصيل النهائية بشأن تسليم مشاريع الأبحاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن تسليم الأبحاث ورقيا فى المدارس يقتضى الالتزام بالجدول المحدد لكل صف دراسى، وسوف يتم رفض أبحاث طلاب الصفوف الأخرى إذا ذهبوا للمدارس فى يوم غير المخصص لهم، ولا داع للضغط على المدارس بتجمعات.

وأضاف الوزير، أن التسليم الإلكترونى يكون فى أى يوم، على أن يتفادى الطالب أوقات الضغط والتدافع على المنصة فى الساعات الأولى لإتاحتها للجمهور، وهناك 8 ملايين تلميذ سجلوا على المنصة.

وأوضح الوزير، أن هناك الكثير من الناس الذين اجتهدوا فى المدارس والإدارات بقرارات لم تذكرها الوزارة، مطالبا موظفى التربية والتعليم فى المديريات بالالتزام، ومن يخالف ذلك سوف يتعرض للمسائلة والعقاب، قائلا: هذا كلام وأضح، لافتا إلى أن الحل الأسهل والأضمن والأوفر هو رفع المشروع البحثى على المنصة فى أى يوم من أيام الأسبوع.

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وقال الوزير: "لا يتم تسليم "سى دي" للمدرسة إذا قرر الطالب تقديم البحث ورقيا، وإذا رفعه على المنصة لا يقوم بتسليم نسخة أخرى إلى المدرسة، وهكذا، ومتاح للطالب كتابة البحث بأى قلم، وأى لون، أحمر، أسود، أزرق، وأى أحد يطلب شيئا غير الذى قلته أنا كوزير للتعليم لا أحد يستمع إليه".

وأكد الوزير: أى طفل بذل مجهود سوف نقبل بحثه أيا كان شكله وطريقته، ومن يقدمه ورقيا لا يقدم معه فلاشة أو غير ذلك، الموضوع سهل وبسيط، المهم أولادنا قاموا بالجهد، وهذا أساس القضية، ومن يحاول البلبلة والشائعات لا تستمعوا إليه".