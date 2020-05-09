شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نظر تجديد حبس صديقى عمر جابر لتهديدهما له بالقتل بسبب خلافات مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة اليوم السبت أمر تجديد حبس كل من "أ.ن" و"أ.م" صديقى اللاعب عمر جابر والمتهمان بتهديده بالإيذاء والخطف والقتل، إثر خلافات مالية بينهما.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، تفاصيل اتهام شخصين بتهديد كابتن عمر جابر لاعب نادى بيراميدز الحالي بالإيذاء بالقتل والخطف، بسبب خلافات مالية بين الطرفين، حيث استعلمت عن رقم الهاتف الذي تلقى منه اللاعب رسائل تهديد، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ونفى المتهمان "أ.ن" و"أ.م" ما جاء في اتهامات على لسان عمر جبر، وقالوا أنهم لم يطلبوا منه أي مبالغ مالية، وأن ما ذكره من اتهامات غير صحيح، وأنهما يداينانه بمبلغ 14 مليون جنيه، وانه اللاعب اتفق مع "أ.م" من أجل أن يبحث له عن نادى خلاف نادى لوس أنجلوس الأمريكي الذى يلعب له كمحترف، وأنه وكله بموجب تفويض للبحث عن فرصة في نادي بيراميدز.

وتابع المتهم الثانى فى التحقيقات، أنه اتفق مع النادي الأمريكي على إنهاء تعاقد كابتن عمر جابر معه مقابل مبلغ ماتتان ألف دولار، وتم بعدها التعاقد مع نادي بيراميدز بمبلغ تسعون مليون جنيه، وهو ما يعنى أن عمولته في الصفقة 9 مليون جنيه 10 % من قيمة الصفقة، إلا أن عمر جابر تنصل من اتفاقه.

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وجاء على لسان المتهمين في التحقيقات، أن المتهم الثانى "أ.م"، اتصل بأحد المقربين للكابتن عمر، وحددا جلسة للصلح، وفي هذه الجلسة أقر الكابتن عمر جابر بالدين إلا انه لا يستطيع دفعه، وأنه مستعد للترضية بمبلغ 200 ألف جنيه، إلا أن "أ.ن" و"أ.م" رفضا العرض، وبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة دعوي مطالبه بالمبلغ المستحق لهما، وحرر محضر بالواقعة بقسم أكتوبر يوم 10 إبريل.

وقال المتهمان في التحقيقات، إن عمر جابر حرر ضدهما محضرا كيديا، وأن ما جاء على لسانه بشأن شرائه عقار لصالح "أ.م" غير حقيقي، لأنهم اشتروا تلك الشقة من حر مالهم.

فيما قال عماد عويان المحامي ودفاع المتهمين، أن رقم الهاتف الذى تلقى منه عمر جابر رسائل التهديد بالقتل والخطف على "واتس اب" غير مملوك لموكليه أو مسجل باسم أي منهم، وأن استشهاد اللاعب بأخيه وزوجته وبواب العمارة، مجروحة ولا يعتد بها، وأنه غير حقيق أن حارس العقار قد قابل موكليه وسألوه عن مكان اللاعب عمر جابر.