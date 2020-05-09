شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حالتا ولادة بمستشفى العجوزة لمصابتين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام فريق طبى بمستشفى العجوزة أحد مستشفيات عزل مصابى فيروس كورونا بإجراء عمليتى ولادة لحالتين من المصابين بكوفيد 19.

وقالت مستشفى العجوزة: خلال ساعات الصيام إلى ما بعد وقت الإفطار قام الفريق الطبى بإجراء حالتين ولادة لمرضى كورونا ليصل إلى الحياة طفلة وطفل كاملين النمو بصحة جيدة والأمهات بصحة جيدة.



وكانت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، أعلنت عن خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.

وأوضح، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحى، و503 حالات وفاة.

وفى هذا الصدد كشف أن هناك عددا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا فى معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها فى آخر أسبوعين وهى دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، والبحر الأحمر، وذلك بسبب وعى المواطنين والتزامهم بالإجراءات الوقائية، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخرى وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالإجراءات الوقائية.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل فى المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائى صحى مما يقوى الجهاز المناعى، داعيا المواطنين خاصة خلال آخر أسبوعين من شهر رمضان الكريم قبيل عيد الفطر المبارك بضرورة تعديل السلوكيات التى اعتدنا عليها بعدم الإسراف فى الخروج للتسوق، وتقليل التجمعات، وعند الخروج للضرورة لابد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وغسل الأيدى باستمرار أو فركها بالكحول، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس.

واشار إلى أنه فى حال الشعور بأى أعراض مرضية يرجى سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، كما أكد على تخصيص الخطين الساخنين 105 و15335 لتلقى استفسارات المواطنين، كما يمكن التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.



حالتين ولادة بمستشفي العجوزة لمصابي كورونا (1)



حالتين ولادة بمستشفي العجوزة لمصابي كورونا (2)

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حالتين ولادة بمستشفي العجوزة لمصابي كورونا (3)



حالتين ولادة بمستشفي العجوزة لمصابي كورونا (4)



حالتين ولادة بمستشفي العجوزة لمصابي كورونا (5)



حالتين ولادة بمستشفي العجوزة لمصابي كورونا (6)



حالتين ولادة بمستشفي العجوزة لمصابي كورونا (7)



حالتين ولادة بمستشفي العجوزة لمصابي كورونا (8)



حالتين ولادة بمستشفي العجوزة لمصابي كورونا (9)



